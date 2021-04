Zac Efron émerge pour la première fois depuis sa séparation avec sa petite amie Vanessa Valladares le jour de la Terre

Zac Efron a été vu pour la première fois depuis sa séparation d’avec Vanessa Valladares, lors du tournage de son émission Netflix «Down to Earth», regardez-le!

Zac Efron se plonge dans son travail au milieu de sa rupture avec sa petite amie Vanessa Valladares. Le joueur de 33 ans avait l’air très beau dans l’uniforme de pompier alors qu’il participait à un brûlage contrôlé de brousse dans le Queensland, en Australie.

Il sera présenté dans son émission Netflix sur les voyages et le mode de vie durable Down to Earth. Zac Efron a publié jeudi trois photos sur son compte Instagram. 22 avril, qui coïncidait avec le Jour de la Terre.

La séparation de Zac Efron et Vanessa Valladares a été confirmée le 20 avril par l’un de ses copains. «Ce n’est pas une rumeur, c’est vrai. Je peux également confirmer après avoir parlé avec lui hier», a déclaré Kyle Sandilands sur The Kyle and Jackie O Show.

Kyle a déclaré que l’horaire de travail chargé de Zac Efron était à blâmer pour sa rupture avec Vanessa Valladares, qu’il a rencontrée alors qu’elle attendait des tables au General Store & Café de Byron Bay.

Zac avait fait de la ville de Gold Coast son camp de base pendant la pandémie de COVID-19, et l’appelle toujours chez lui alors qu’il tire la deuxième saison de Down to Earth autour de l’Australie.