Xavi Hernandez : la fortune qu’ils lui ont offerte pour diriger une équipe qatari

Le club qatari a proposé de renouveler deux ans de plus et de continuer jusqu’à l’été 2023, mais l’entraîneur a demandé du temps pour réfléchir à son avenir.

Le jour après avoir été proclamé champion de la QSL après avoir battu Umm Salal 0-3, les dirigeants d’Al Sadd ont rencontré Xavi Hernández pour lui offrir le renouvellement.

L’entraîneur, qui avait remporté le championnat triomphalement, avec une supériorité écrasante et quatre jours à l’avance, a mis fin à son contrat le 30 juin 2021, et le club qatari a voulu se dépêcher de garantir la continuité de l’Espagnol.

L’offre était substantielle et considérable: deux années de contrat supplémentaires, jusqu’en juin 2023, une amélioration économique pour lui et son personnel et le maintien de la clause Barça, qui permettrait à l’entraîneur de quitter le club dans le cas où l’entité Blaugrana réclamerait, sans aucune compensation financière.

Xavi, qui a remercié les dirigeants d’ Al Sadd pour la confiance placée dans son travail, a demandé du temps pour réfléchir et répondre à cette offre. Pourtant, peu d’hésiteraient avec un chiffre supérieur à 12 millions d’euros par an, mis sur la table.

En effet, l’entraîneur se sent très à l’aise à Doha et son intention serait de rester un an de plus au Qatar, surtout compte tenu du défi qui l’attend la saison prochaine: la conquête de la Ligue des champions asiatique, un titre auquel il a résisté. Al Sadd depuis onze ans. Ainsi, tout indique que Xavi acceptera l’offre d’Al Sadd, mais en réduisant les deux ans à un seul.

Et c’est que personne n’échappe que l’entraîneur a les deux yeux sur le FC Barcelone, et que son plus grand souhait est de s’asseoir un jour sur le banc des Blaugrana. Avec Víctor Font, son débarquement au club se serait produit début mai, car avant qu’il n’ait pour objectif de qualifier Al Sadd pour le huitième de Ligue des champions: la ligue se joue de manière concentrée entre le 14 et le 30 avril, avec six jeux à jouer.

Est-il sur le point de diriger Barcelone?

Désormais, avec la victoire de Joan Laporta, une étape d’incertitude s’ouvre pour risquer son retour au club. En principe, tout indique que Ronald Koeman pourrait continuer une saison de plus. Si tel est le cas, Xavi remplirait l’année qu’il prévoit de signer avec le club qatari dans les semaines à venir.

De cette façon, Xavi pourrait clôturer un cycle triomphant de sept ans à Al Sadd, quatre en tant que joueur et trois en tant qu’entraîneur, avec un record indéniable de dix titres à ce jour, quatre en tant que capitaine et six en tant qu’entraîneur.