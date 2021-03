Wizkid montre des mouvements de danse hilarants à la petite fête d’anniversaire de Dieu

Artiste poids lourd afrobeat nigérian, Wizkid a fait rire les participants à la fête lorsqu’il a sauté sur la piste de danse à la fête d’anniversaire de Small God.

Le hitmaker ‘Made In Lagos’ était l’un des invités à rejoindre son compatriote, Small God pour célébrer son grand jour. Dans la vidéo circulant sur les réseaux sociaux, Wizkid pouvait être vu à côté de Small God, essayant de combattre un danseur.

Ses démarches l’ont plongé, lui et le célébrant, dans un état d’hystérie car il n’y avait pas de quoi écrire à la maison. Ce fut une nuit mouvementée avec tout l’équipage et Small God s’est sûrement amusé avec Wizkid, le rappeur Omar Sterling de la renommée de R2BEES et King Promise.