Wejdene : la star s’est mise dans la peau d’une maman chic avec une tenue glamour !

Wejdene continue d’étonner sa communauté sur Instagram ! En effet, la star vient de partager un nouveau look très tendance sur son profil. Cette fois-ci, la chanteuse a décidé de jouer les mamans chic avec ses fans !

Hier, Wejdene a décidé d’afficher son look du jour sur son profil Instagram. La jeune chanteuse a sorti le grand jeu pour se mettre dans la peau de la maman de ses fans. Et c’est réussi !

La fashionista a profité d’une sortie à Dubaï pour improviser un petit shooting. Et surprise ! La jeune ado a dévoilé sa tenue du jour en imaginant un scénario pour le moins étonnant !

En effet, Wejdene s’est mise dans la peau de la mère de ses fans. La bombe a joué les femmes fatales et a pris la pose de manière très glamour.

Côté style, la protégée de Feuneu a misé sur une tenue classe avec une jupe en jean et un débardeur marron. Elle porte aussi un joli sac en cuir et des lunettes de soleil qui ajoutent un côté encore plus glamour à son look !

La chanteuse s’imagine devenir la maman ses 2 millions d’abonnés avec cet outift. Elle écrit en légende «Je suis leur maman». Ni une ni deux, les abonnés de la star ont donc réagi en masse sur Instagram. Et ces derniers sont tombés sous le charme de leur idole !

Wejdene récolte plus de 200 000 likes sous sa photo. L’artiste a aussi le droit à des milliers de compliments. «T’es incroyable», «Ce look te va bien», «Trop de flow», «La plus belle» peut-on ainsi lire parmi les réactions !

C’est donc un sans faute pour la jeune Wejdene ! La star montre encore qu’elle n’a pas peur de sortir le grand jeu pour séduire ! Et cette dernière n’a donc pas fini de nous étonner ! Alors, quel sera son prochain look ? A suivre !