Voiture Kylian Mbappé : la luxueuse collection de véhicules de la star du PSG

Le joueur du PSG dispose d’une luxueuse collection de véhicules. Les footballeurs d’élite ont souvent une grande collection de voitures de luxe dans leurs garages. La plupart d’entre eux ont tendance à choisir des voitures de sport, mais il y en a d’autres qui préfèrent d’autres types de roues.

C’est le cas de Kylian Mbappé, la star française de son équipe nationale et aussi du PSG qui a au moins trois camionnettes dans son manoir.

Volkswagen Multivan – coûte 30.100 euros

Son design est plus aérodynamique par rapport à son modèle précédent, avec un pare-brise avec un angle d’inclinaison plus grand et l’ajout de deux vitres fixes triangulaires de part et d’autre du montant A qui faciliteront la vision des diagonales et des côtés.

Son corps semble plus arrondi, tandis que l’avant est doté de phares dotés de la technologie Matrix IQ Light. La calandre, comme dans la Golf VIII, est plus mince, tandis qu’au bas du pare-chocs, elle a une prise d’air plus grande. Il maintient les deux portes latérales coulissantes et un large hayon pour un accès facile à l’intérieur et à l’espace de chargement.

Les portes intérieures seront également davantage liées à la gamme de voitures Volkswagen, avec des instruments 100% numériques avec l’Active Info Display configurable par le conducteur, un système multimédia hérité de la Golf et les derniers systèmes de sécurité et assistants de conduite disponibles la marque.

Mercedes Benz Classe V – coûte 81510 euros

Les Mercedes Classe V sont des fourgonnettes, mais leur conception a été soignée. Son front a une grande calandre, avec une énorme étoile Mercedes dans sa partie centrale. Son pare-chocs est agressif et ses phares à LED sont épurés. Bien qu’en 2019 un lifting ait été présenté, la Mercedes Classe V date vraiment de 2014.

Cependant, elle reste très actuelle, grâce à ses grandes possibilités de personnalisation, ses roues jusqu’à 19 pouces et une variété de couleurs pour sa carrosserie. Les versions AMG Line cherchent à augmenter leur sportivité, grâce à un pack esthétique spécifique.

L’intérieur de la Mercedes Classe V a un design similaire à celui des autres véhicules de la marque, et se distingue par sa qualité: il peut être équipé d’inserts en bois naturel ou en aluminium poli, ainsi que équipé de sièges en cuir ou d’un table de travail centrale pour les passagers.

Volkswagen Tiguan – coûte 60485 euros

Il se positionne comme le haut de gamme au-dessus des autres grâce au moteur quatre cylindres 2.0 TSI qui est l’option choisie pour toutes ces versions sportives. Dans le SUV, il délivre une puissance de 320 ch et 420 Nm de couple, en plus d’être lié par défaut à la transmission automatique DSG à double embrayage à sept rapports.

La transmission intégrale est également obligatoire dans ce cas. En ce qui concerne la traction 4Motion, il faut dire qu’elle améliore déjà considérablement les capacités du véhicule. Mais c’est que le Volkswagen Tiguan R est également équipé d’un système appelé Performance Torque Vectoring qui est capable de gérer sélectivement le couple de chaque roue.

À l’intérieur, vous pouvez également voir quelques éléments typiques du Volkswagen Tiguan R. Nous parlons des sièges sport avec appuie-tête intégrés, du volant sport R avec une clé pour le mode le plus radical, des inserts décoratifs en gris carbone et du logo R présent dans plusieurs points de l’habitacle.