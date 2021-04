Vladimir Poutine prêt à recevoir son homologue ukrainien à Moscou

Vladimir Poutine s’est dit prêt ce jeudi à recevoir à Moscou «à n’importe quel moment» son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour évoquer leurs relations bilatérales, mais l’a renvoyé vers les séparatistes pour parler du conflit dans l’est ukrainien.

Interrogé sur une proposition de rencontre de Volodymyr Zelensky, le président russe a affirmé que «s’il s’agit de parler des relations bilatérales, alors bien sûr, nous sommes prêts à accueillir à Moscou le président ukrainien à n’importe quel moment opportun pour lui».

Il a toutefois estimé que si Volodymyr Zelensky voulait parler du conflit entre forces de Kiev et séparatistes prorusses dans l’Est de l’Ukraine, il devait «avant tout rencontrer les dirigeants» des deux républiques autoproclamées par les rebelles, et non lui.

«Il y a eu de nombreuses mesures visant à détruire nos relations, ce que nous ne pouvons bien sûr que regretter. Si le président Zelensky veut commencer à restaurer ces relations, nous ne ferons que nous en féliciter», a ajouté Vladimir Poutine en marge d’une rencontre avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko.

Le président ukrainien avait proposé mardi à Vladimir Poutine une rencontre dans la zone de conflit avec les séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine, une proposition qui n’avait jusque là pas reçu de réponse.

Après une trêve largement respectée pendant la deuxième moitié de 2020, les heurts se sont multipliés depuis le début de l’année entre les forces de Kiev et les séparatistes, dont la Russie est largement considérée comme le parrain militaire et financier.

Parallèlement, les tensions se sont accrues ces dernières semaines avec le déploiement par Moscou de dizaines de milliers de soldats près de la frontière ukrainienne et en Crimée annexée pour des exercices. L’armée russe a annoncé jeudi le retrait de ces soldats à partir de vendredi, une décision saluée par Kiev.

Avec AFP