Violences électorales au Bénin : ce qu’a dit le parti «Les Démocrates» de Boni Yayi 

Dans un communiqué, le parti «Les Démocrates» de l’ancien présiden Boni Yayi s’est exprimé après les violences constatées dans certaines localités du Bénin, à quelques jours de l’élection présidentielle. Il condamne la force exercée par les forces de l’ordre pour disperser et lever les barricades sur les axes routiers et pose des conditions au gouvernement. Lire communiqué.

Notre pays le Bénin traverse en ce moment, une période particulièrement triste de son histoire. En effet, depuis le 6 avril 2021, date de la fin du mandat du Président Patrice Talon nous assistons à des affrontements entre les forces de défense et de sécurité d’une part et les populations qui s’opposent aux élections présidentielles exclusives et à la prorogation de 47 jours du mandat du président de la République d’autre part.

Notre tristesse est d’autant plus grande que notre parti, Les Démocrates, ensemble avec les autres forces politiques de l’Opposition, a tout mis en œuvre pour éviter les déchirements enregistrés dans le pays depuis quelques jours.

De manière constante nous avons appelé au dialogue politique, aux assises nationales afin de trouver les meilleures formules pour un meilleur vivre ensemble et pour une élection inclusive conformément aux décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Il est à saluer l’esprit de maturité du peuple béninois qui a attendu la fin du mandat du président Patrice Talon avant de commencer à manifester pacifiquement.

Hélas, ce que les images de ces manifestations et les récits nous renvoient, ce sont comme en 2019 et en format plus grand des assauts militaires sur les populations civiles avec des engins de guerre;

Ce sont des arrestations massives, des tueries indénombrables, de nombreux blessés graves, des déplacements forcés de paisibles populations;

C’est la perturbation voire la paralysie des activités économiques au moyens des entraves à la circulation sur les grands axes routiers.

La situation actuelle se trouve aggravée du fait, qu’à la faveur de la parodie de campagne électorale, le président Patrice Talon oppose les fils et filles des différentes régions au point de faire des émules qui revendiquent la partition du pays.

L’indifférence incompréhensible et le mépris affiché par le Président Patrice Talon aux appels patriotiques de l’ensemble des forces sociales et des partis politiques de l’Opposition, sont la cause de la situation chaotique dans laquelle le pays est plongé.

Le défaut d’organisation des élections présidentielles inclusives à bonne date et surtout avant la fin du mandat du président Talon le rend illégitime depuis le 6 avril 2021 et crée une situation juridique sans précédent contraire à son serment et à la Constitution du 11 décembre 1990.

Dès lors, mettre en application les articles 19 et 66 de la Constitution devient un devoir impérieux et sacré auquel doit s’adonner le peuple.

S’il est à déplorer des abus, des violences, des actes de vandalisme dont il va falloir situer les responsabilités, il y a lieu cependant de féliciter le peuple pour sa détermination et sa bravoure dans sa lutte pour la reconquête de sa souveraineté, la restauration de la démocratie, de l’Etat de droit, des droits de la personne humaine…

Le parti Les Démocrates saisit la présente occasion pour présenter ses condoléances aux familles endeuillées, apporter sa compassion aux blessés et autres victimes de la répression militaire barbare.

Le parti les Démocrates apporte son soutien à tous ceux qui sont arbitrairement gardés à vue et détenus dans les prisons.

Le parti les Démocrates invite les populations qui souhaitent jouir de leur droit de manifester à le faire pacifiquement et conformément à la loi.

Au regard de l’incertitude dans laquelle nous avançons, nous exigeons, pour le retour à la situation normale :

– l’arrêt des violences et des tueries ;

– la libération de tous les citoyens privés de leurs droits d’aller et de venir, séquestres, arrêtés ou déjà en détention arbitraire.

– la réitération de la nécessité de la tenue des assises nationales ;

– la restauration de la mission constitution des forces armées et de police à savoir la protection des citoyens et La défense du territoire.

Le Bénin est un et indivisible. C’est pourquoi, nous condamnons fermement les propos régionalistes et sectaires du président Patrice Talon

Nous en appelons à la paix, à l’unité et à la concorde nationales, résultantes d’un dialogue franc et constructif et ouvrant la voie à des élections inclusives dans le respect des décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Vive le parti Les Démocrates,

Vive le Bénin uni et solidaire

Cotonou, le 9 avril 2021

Le président

Eric HOUNDETE