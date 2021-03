Vianney (The Voice) : le nouveau coach annonce une mauvaise nouvelle a ses fans !

Dans Sept à Huit, diffusée ce dimanche 28 mars, Vianney, coach de l’émission The Voice, a annoncé une terrible nouvelle. Sa carrière musicale pourrait s’arrêter, du jour au lendemain, très bientôt.

Vianney a prévenu : sa carrière pourrait s’arrêter incessamment sous peu. Et ce, d’une manière très brutale. En effet, le coach de l’émission The Voice : La Plus Belle Voix a d’ores et déjà annoncé la couleur.

Si le jeune homme peut se targuer d’avoir une belle carrière devant lui, il n’imagine pas tenir ce rythme de vie encore très longtemps. D’autant que le chanteur veut vivre une vie de famille, et en faire sa priorité.

Alors, c’est ce qu’il a expliqué devant les caméras de l’émission Sept à Huit, dans un entretien accordé à Audrey Crespo-Mara. Ainsi, il a assuré avoir déjà réfléchi à la fin de sa carrière.

«Je sais que ça s’arrêtera même définitivement bientôt, je le ressens», a d’abord affirmé la vedette de The Voice. Au moins, il ne tourne pas autour du pot.

Puis il a ajouté : «Le jour où j’aurai des enfants, je n’aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d’une vie de chanteur. Il faudra juste que je trouve des équilibres pour continuer à être heureux en faisant des choses que j’aime.»

Son objectif consiste alors à «avoir assez de temps et de présence pour les gens qu'(il) aime». Que le public du chanteur, peu apprécié des fans de The Voice, se rassure : aucune date n’a encore été dévoilée.

En tout cas, ce n’est pas la première fois que le nouveau coach de The Voice assure devoir prendre du recul dans sa carrière d’artiste. En effet, le chanteur de trente ans avait disparu des écrans radars pendant près d’un an et demi.

Ce, juste après avoir sorti son premier album, au cours de l’année 2016. Il faut dire que le jeune homme avait réussi à vendre pas moins de 200 000 albums. Un très beau chiffre !

Mais ce n’est pas tout ! En 2019, encore une fois, le juré de The Voice avait pris la décision de quitter les réseaux sociaux. Ainsi, le jeune homme avait expliqué avoir eu «besoin de retrouver un peu d’ombre et de calme».

Finalement, il avait fait un retour fracassant en avril 2020. «Ce sont les réseaux que j’avais quittés, pas vous. Pour plus de temps à écrire, à écouter, me nourrir», s’était-il justifié, dans une vidéo.

Puis il avait ajouté : «Dans ce printemps si étrange, j’espère que vous tenez tous bon et suis tellement heureux qu’on se retrouve.» Il faut croire que son retour aura été de courte durée, s’il décide brutalement de s’arrêter…