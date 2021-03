Val-de-Marne : une policière étranglée derrière le commissariat de Champigny-sur-Marne

Les faits se sont déroulés dimanche matin derrière le commissariat de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, rapporte ici.fr

Vers 8H30, une policière prenait son service lorsqu’elle a eu un différend avec le conducteur d’une autre voiture qui barrait la route et l’empêchait d’accéder au parking.

Cette dernière lui a demandé de se garer mais l’homme a refusé. Puis il s’est jeté sur la policière et a commencé à l’étrangler avec ses deux mains.

La victime a brièvement perdu connaissance avant que des collègues ne viennent en renfort et interpellent l’agresseur. Puis dans la matinée, la femme et les deux frères de ce dernier sont descendus de l’immeuble pour filmer et ont proféré des menaces de mort à leur tour.

Une enquête a été ouverte pour «tentative d’homicide volontaire». La femme du principal mis en cause et ses deux frères ont également été placés en garde à vue pour menaces de mort.