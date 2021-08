Une jeune femme portée disparue retrouvée dans les bois séquestrée par son kidnappeur

Lundi matin, les policiers ont été alertés de la disparition d’une jeune femme d’une vingtaine d’années dans la région de Saint-Etienne, dans la Loire.

Très rapidement, les enquêteurs ont acquis la conviction que la disparue avait été enlevée et qu’elle était en danger.

Un important dispositif a été déployé pour la retrouver dont une cinquantaine d’hommes, des chiens pisteurs et un hélicoptère.

Une voiture suspecte dans laquelle la jeune femme aurait été embarquée a été repérée dans un chemin au lieu-dit le Breuil, au milieu des prés et des bois. Le périmètre a été quadrillé par les forces de l’ordre.

Un homme, âgé d’une quarantaine d’années, a été retrouvé quelques mètres plus loin, au milieu de la forêt, en compagnie de la victime qu’il avait kidnappée.

Le quadragénaire a été interpellé et placé en garde à vue. Quant à la jeune femme, elle a été prise en charge par les secours. On ignore si elle a subi des violences et si elle a été agressée sexuellement.