Une jeune femme accouche de dix bébés en une nuit, un nouveau record mondial

Une femme a accouché de dix bébés en même temps ce lundi en Afrique du Sud. Lundi soir, une Sud-Africaine est entrée dans l’histoire des records du monde après avoir accouché de 10 bébés.

Un record mondial ! Sept garçons et trois filles sont venus au monde ce lundi soir d’une même mère. Gosiame Thamara Sithole a accouché dans un hôpital de Pretoria en Afrique du Sud, selon Le Parisien.

La jeune femme a accouché à 29 semaines de grossesse, soit à 7 mois seulement. Cinq des enfants sont nés par voie basse et les cinq autres par césarienne. Malgré les risques de cette grossesse XXL, la maman et les nourrissons se portent bien.

South African woman gives birth to 10 babies in what could be a new world record https://t.co/tBySWYrhL2

— BBC News (World) (@BBCWorld) June 9, 2021