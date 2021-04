Un mannequin a révélé qu’un joueur de Premier League avait un enfant extraconjugal avec elle

Jaqueline a donné des détails sur la relation qu’elle a eue avec le footballeur, qui n’a pas pris en charge le bébé de 9 mois.

Un véritable scandale s’est produit ce week-end lorsque Jaqueline, dont le nom de famille n’a pas été publié pour des raisons juridiques, a rompu le silence dans une interview publiée par le site The Sun dans laquelle elle a donné des détails sur la façon dont un joueur de Premier League a trompé sa femme avec elle et avait une fille derrière le dos de sa famille.

La femme de 33 ans a révélé le calvaire qu’elle a vécu depuis sa grossesse et comment le footballeur a tenté de disparaître de sa vie après avoir entendu la nouvelle.

Selon elle, a-t-elle raconté en dialogue avec le site britannique, la jeune femme et le joueur, dont l’identité n’a pas non plus été révélée, ont entamé une relation amoureuse en 2018 dans le dos de sa copine, alors que Jaqueline ignorait son existence au début. Puis les choses se sont compliquées quand il s’est marié:

«Il m’envoyait des SMS tout le temps, même pendant sa cérémonie de mariage et sa fête. J’ai rompu avec lui la nuit où il s’est marié parce qu’il était trop pour moi. J’y ai dépensé toute mon énergie. Il était épuisé mentalement et physiquement. Je lui ai dit cela dans un message texte».

Et il a immédiatement exprimé: «Son frère m’a même envoyé un texto pour me dire qu’il (le footballeur) était très anxieux pendant le mariage parce qu’il pensait à moi. Puis, dans l’avion pour sa lune de miel, il a continué à m’envoyer des messages . Il a acheté des données supplémentaires pour son téléphone. Il a dit qu’il voulait être sûr qu’à son retour, je serais toujours là pour lui, pour nous. Il m’a juré son amour éternel, m’a écrit qu’il m’aimerait pour le reste Il m’a dit que j’aurais mon propre appartement et que je ne le quitterais jamais».

Le footballeur s’est marié en 2019, mais il a continué à voir Jaqueline : «Il était très jaloux, comme un vrai petit ami. Je ne pourrais même pas sortir dîner sans lui. Il n’arrêtait pas de se faufiler pour me faire l’amour.» Jusqu’à la fin de cette année-là, le mannequin est tombée enceinte.

Selon la jeune femme, le joueur a mal réagi et a ensuite voulu mettre fin à la relation, mais n’a pas voulu assumer sa responsabilité de père: «J’ai été surpris, surtout parce que je ne pensais pas qu’il le prendrait si mal, puisque c’était lui qui parlait de nous avoir des enfants ensemble. Nous avons essayé de convenir qu’il ne serait pas physiquement présent dans la vie du bébé, mais qu’il allait contribuer financièrement pour m’aider à l’élever.»

La femme du joueur a découvert la situation

Trois mois plus tard, la femme du footballeur a découvert la grossesse, puis il s’est éloigné: «Dès lors, il a agi comme si je n’avais jamais existé et que nous ne nous connaissions pas.»

Enfin, alors qu’il était enceinte de six mois, Jaqueline a reçu un appel de son ex-partenaire qui lui proposait une pension alimentaire: «L’accord sur lequel nous nous sommes mis d’accord était qu’il me donnerait un montant fixe, mais il ne dirait jamais qui était le père. Même ces négociations étaient une blague. Il m’offrait une petite somme. Il a dit qu’il avait des investissements à faire et que c’était tout ce qu’il pouvait économiser. Je lui ai dit: «Attendez, un enfant est aussi un investissement et quand il est jeune, il coûte de l’argent».

La mannequin a été conseillée par un avocat et depuis, elle a engagé une action en justice de paternité et le club a même été informé de la situation du membre de son campus. La fille a déjà 9 mois et elle n’a pas encore rencontré son père : «Il n’a jamais demandé comment allait le bébé, demandé une photo ou comment je vais. Elle a simplement disparu».