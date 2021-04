Un corps découvert dans le coffre d’une voiture incendiée à Clermont-le-Fort

Le dossier d’attribution du marché d’installation des salles de classe numériques a fait les choux gras de quelques organes de presse depuis quelques jours. Le Fournisseur d’accès internet «JENY SAS», gagnant de l’avis d’appel d’offres recadre le débat.

L’attribution du marché relatif à l’installation des salles de classe numériques connectées à Internet et autonomes en énergies électriques dans les établissements d’enseignements secondaires à la société JENY SAS a été faite selon les règles en vigueur au Bénin.

A en croire un haut responsable de cette société, contrairement aux habitudes observées depuis plusieurs années avant l’avènement du régime du «Bénin révélé» conduisant à l’assèchement des caisses publiques à travers des attributions faramineuses de marchés aux entreprises, l’Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste (ABSU-CEP), suivant la vision de l’Etat béninois, a opté pour une prestation moins couteuse mais de qualité en optant pour les propositions faites par JENY SAS.

Mais insatisfaite, une société qui aurait également soumissionné a porté plainte devant l’Autorité de régulation des marchés publics. Laquelle plainte n’a pas abouti car l’Autorité responsable des marchés publics (ARMP) a statué et a décidé que le recours de la société plaignante est recevable et fondé, en demandant à la personne responsable des marchés publics de l’ABSU-CEP de solliciter des soumissionnaires des justificatifs sur les prix proposés en vue d’effectuer des comparaisons avec le montant estimé du marché puis de reprendre l’analyse et l’évaluation des offres financières soumises dans le cadre de l’appel d’offre ouvert n°002/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP du 08 septembre 2020 relatif à «l’installation des salles de classe numérique connectées à internet et autonomes en énergie électrique dans les établissements d’enseignement secondaire». Ce qui a été fait par la personne responsable des marchés publics de l’ABSU-CEP et compte-rendu a été fait à l’ARMP.

L’ABSU-CEP s’est investi sur tout le processus à respecter la clause 39 IC du Dossier d’appel d’offres (DAO) selon laquelle, «l’Autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la plus avantageuse et jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres». Une condition que remplit la société «JENY SAS» qui propose une offre financière d’environ 1,3 milliard FCFA.

«C’est trop facile qu’ils entendent un son de cloche et commencent par accuser JENY SAS. Quand ils parlent de favoritisme, pourquoi en 2018 quand JENY SAS a soumissionné et a perdu, personne n’avait parlé de favoritisme ? Pourquoi est-ce que chaque fois que je soumissionne pour des dossiers à l’ABSU-CEP je dois perdre ?», s’interrogent les cadres de JENY SAS.

A les en croire, depuis que JENY SAS a été créée, c’est le second marché proprement dit qu’elle gagne. «Le premier gros marché, c’était une subvention suite à un appel d’offres. Le second, c’est celui-ci. Et pourtant on a toujours soumissionné pour les dossiers d’appel d’offre (DAO) ABSU-CEP rentrant dans le cadre de nos activités», nous a-t-on fait savoir.

