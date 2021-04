Trois soldats saoudiens exécutés pour «haute trahison»

Trois soldats saoudiens ont été exécutés samedi pour «haute trahison», a annoncé le ministère saoudien de la Défense qui les accuse de «collaboration avec l’ennemi».

Ils ont voulu «déstabiliser le royaume et ses intérêts militaires», a précisé le ministère dans un communiqué reproduit par l’agence de presse officielle, SPA.

Les trois hommes, qui ont été exécutés près de la frontière avec le Yémen, ont été identifiés comme Mohammed ben Ahmed, Chaher ben Issa et Hamoud ben Ibrahim, mais l’«ennemi» avec lequel ils sont accusés d’avoir collaboré n’a pas été nommé.

L’exécution de militaires est rare en Arabie saoudite, connue pour être très discrète sur ses forces armées. «Le fait que les noms des militaires aient été rendus publics signifie que les Saoudiens doivent considérer que leur faute présumée est exceptionnellement grave et qu’elle mérite donc une punition exemplaire», commente pour l’AFP, David Des Roches, du Near East South Asia Center for Strategic Studies, basé à Washington.

Ces exécutions interviennent alors que Ryad intensifie sa campagne militaire au Yémen voisin et que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane cherche à consolider son pouvoir.

Avec AFP