Triste : une adolescente de 16 ans violée durant 17 mois par 2 hommes sur fond d’ésotérisme

Le 5 mars, une adolescente de 16 ans s’est présentée au commissariat de Decazeville, dans l’Aveyron, pour déposer plainte pour viol.

Entre janvier 2019 et durant plus de 17 mois, elle a été violée par 2 hommes, dans le cadre d’un cercle ésotérique où sont pratiqués cartomancie, apposition de pierres ou pendule.

Ce cercle a été créé par ces 2 hommes âgés de 41 et 59 ans et la mère de la victime. Des rapports sexuels à trois, hétérosexuels et homosexuels, étaient pratiqués afin de «créer du fluide et de la puissance» à des fins ésotériques.

La jeune fille a été violée quand la mère était absente du cercle. L’adolescente était accueillie régulièrement chez le quinquagénaire les week-ends et durant les vacances scolaires. Elle dormait avec lui dans sa chambre et ce en présence dans la maison de ses deux filles.

La mère de la victime a affirmé qu’elle ignorait que sa fille subissait des viols. Les deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont justifié les viols en expliquant qu’il s’agissait de rites religieux. Ils ont été placés en détention provisoire.

Les enquêteurs tentent de déterminer s’ils n’ont pas fait d’autres victimes, rapporte centrepresseaveyron.fr