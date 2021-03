Triste : avec sa fille, elles empoisonnent les céréales de son ex puis lui fracassent le crâne

Les faits se sont déroulés le 17 janvier dernier à Carmel, dans l’Indiana (Etats-Unis).

Francis Kelley, 46 ans, mangeait son petit-déjeuner lorsqu’il a remarqué que ses flocons d’avoine avaient un drôle de goût. Il a alors envoyé un texto à sa campagne Heidi Littlefield qui était venue lui rendre visite la veille.

«Est-ce que tu as fait quelque chose à mes céréales qui étaient au frigo? Tu as ouvert mon frigo hier soir, elles avaient un drôle de goût après quelques cuillérées et maintenant j’ai la tête qui tourne», a-t-il écrit.

Juste après ce SMS, Heidi et sa fille Logan, âgée de 22 ans, se sont rendues chez Francis, où elles l’ont trouvé en train de suffoquer. La jeune femme s’est emparée d’une cravate et a étranglé son ex beau-père.

Les deux femmes ont ensuite fracassé la tête du quadragénaire contre le sol. Le corps sans vie de la victime sera retrouvé sur son canapé.

La femme de 41 ans a été inculpée jeudi de meurtre. La garde de leur enfant âgée de 2 ans serait le mobile du crime. Logan et son petit-ami Robert Walker ont été inculpés, respectivement pour meurtre et complicité de meurtre.

Robert Walker a admis avoir accepté un versement de 2500 dollars de la part de Heidi pour assassiner Francis. Mais il assure n’avoir jamais eu l’intention de tuer et s’être servi de cet argent pour s’acheter de la drogue, rapporte 20min.ch