Très critiquée sur la toile, Kylie Jenner vient à la rescousse de Khloé Kardashian

Sur son compte Instagram, Kylie Jenner s’est montrée très proche de sa soeur Khloé Kardashian. Cette dernière traverse un moment difficile puisque ses fans ne cessent de la critiquer. La cadette des Jenner lui est don d’un grand soutien !

Bien qu’elle soit l’une des soeurs Kardashian les plus appréciées, Khloé Kardashian reçoit beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Les internautes ne supportent plus son utilisation massive de filtres et de retouches sur ses photos.

Tous aimeraient la voir beaucoup plus naturelle, comme ils ont l’habitude de la voir à la télé, dans le programme de l’Incroyable famille Kardashian. Lors du week-end de Pâques un assistant de la jeune femme a partagé une photo d’elle en bikini.

Aussitôt en ligne, elle a été supprimée. Et pour cause, elle n’a pas été retouchée avant sa publication. Kylie Jenner et les Kardashian ont donc vu rouge ! Puisque certains internautes s’amusent à reposter la photo d’origine sur Instagram.

La soeur de Kylie Jenner a donc décidé d’attaquer en justice toutes les personnes qui continuent de la partager. Il y a quelques jours, elle a partagé une nouvelle photo de son corps avec la légende suivante :

«La photo qui était en ligne cette semaine était magnifique. Mais en tant que personne qui a lutté contre l’image de mon corps toute ma vie… Quand quelqu’un prend une photo de vous qui n’est pas flatteuse et qui en plus a un mauvais éclairage…»

«Et qui ne montre pas votre corps tel qu’il est après avoir travaillé d’arrache-pied pour en arriver là… Et ensuite le partage avec le monde (…) Vous devriez donc avoir le droit de demander qu’elle ne soit pas en ligne, peu importe qui vous êtes.«

La soeurette de Kim poursuit alors : «Mon corps, mon image et la façon dont je choisis de me montrer et ce que je veux partager est donc mon choix. Ce n’est donc à personne de décider ou de juger ce qui est acceptable ou non.»

Dès lors, Khloé a reçu une grande vague de soutien de la part d’amis, de sa famille et de partenaires commerciaux. Nombreux sont ceux qui l’ont applaudie pour s’être ouverte sur son combat contre son manque de confiance.

Sa soeur Kylie Jenner n’a pas manqué de la soutenir ! Hier, elle a donc partagé une photo d’elles, où on les voit se tenir la main : «Ça durera pour toujours, jusqu’à la fin des temps» écrit-elle en commentaire.

Une belle preuve d’amour qui prouve que Kylie Jenner sera toujours présente pour sa grande soeur. Surtout dans ce combat qu’elle mène depuis plusieurs années maintenant.