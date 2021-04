TPMP : mais où est Kelly Vedovelli ? Ses fans sont très inquiets !

C’est la question qui turlupine les internautes ! Mais où est donc passée la belle Kelly Vedovelli ? Elle ne fait plus partie du cercle de chroniqueurs dans TPMP. Ses fans commencent à s’inquiéter !

Cette année, Cyril Hanouna a fait appel à de nouveaux chroniqueurs pour donner un peu plus de peps à TPMP. Et il semblerait que cela soit une réussite ! Les fans de l’émission ont donc assisté au grand retour de Jean Michel Maire et à celui de l’ancienne Miss Delphine.

Mais ce n’est pas tout ! Guillaume Genton est aussi le petit nouveau de l’aventure. Et pour le moment, il semble faire l’unanimité. Même chose pour Steevy ! L’ancien candidat de Loft Story est à sa place.

Certains se demandent même pourquoi il n’était pas aux côtés de Cyril bien plus tôt. Sur les réseaux sociaux, tous notifient son humour débordant et son incroyable répartie.

Si les téléspectateurs de TPMP sont heureux à l’idée de le revoir à l’écran, ils sont surtout très étonnés, puisque le chroniqueur de RTL a pris la place de Kelly Vedovelli.

Eh oui ! Voilà maintenant plusieurs semaines qu’elle n’est plus présente parmi les chroniqueurs. La jolie blonde n’a rien dit sur le sujet. Toutefois, elle continue de partager ses moments personnels sur les réseaux sociaux. Ses fans l’ont donc vue dans le sud de la France.

Et justement ! Sur Twitter, nombreux sont ceux qui se demandent ce qu’elle devient ! «Pourquoi Kelly Vedovelli a disparu ?», »je pense que je suis pas la seule à me poser cette question mais elle est où est Kelly ?????», «Qui sait pourquoi il n’y a plus Kelly ?»

Ou encore : «Et à quand le retour de Kelly Vedovelli ?», «Marlène Schiappa elle est plus là dans TPMP que Jean Michel Maire et Kelly Vedovelli», »La petite Kelly est punie ? Car on ne la voit plus», «Je suis choquée ! Kelly Vedovelli a quitté l’émission ? Parce que je ne la vois plus».

Pour le moment, Kelly Vedovelli continue de faire la sourde oreille. Elle n’a pas encore répondu aux interrogations des téléspectateurs de TPMP. Elle est très occupée à Cannes, rapporte Mcetv

D’ailleurs, cela a eu le don d’agacer ses fans, puisqu’elle n’a pas respecté les mesures sanitaires et les règles du confinement. Ses abonnés ont donc poussé un gros coup de gueule. Ils ne comprennent pas que certains français ne respectent pas les 10km imposés par le Président.

Alors la question se pose ! Est-ce la fin de Touche Pas à Mon Poste pour elle ? Cyril Hanouna donnera très certainement plus de détail sur le sujet. C’est donc une affaire à suivre.