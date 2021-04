Tottenham : «On est toujours à la recherche d’un trophée», Hugo Lloris

Dans un entretien accordé à Canal +, l’international français Hugo Lloris s’est exprimé sur son avenir.

«Je suis encore sous contrat avec le club. J’ai la confiance de mon entraîneur. A certains moments on n’a pas été assez solide pour éviter de perdre des points, perdre des matches. Il y a tellement d’équipes qui luttent pour les places européennes, tellement de qualités même chez les équipes qui jouent le maintien que tu n’es jamais à l’abri d’une défaite. Donc la confiance c’est difficile de la chercher et quand tu l’as c’est facile de la perdre. La plus grosse déception c’est en Europa League, on est sorti par la petite porte. C’est ma neuvième saison ici, on est toujours à la recherche d’un trophée» a confié Hugo Lloris

Le portier aura l’occasion de remporter un premier trophée le 25 avril prochain en League Cup. Suffisant pour le convaincre de rester à Tottenham ? Affaire à suivre…