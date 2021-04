Thilo Kehrer se prononce sur Pochettino au PSG et Thomas Tuchel

Le joueur allemand s’est exprimé sur l’arrivée de Pochettino à Paris et sur les différences avec Thomas Tuchel, aujourd’hui à Chelsea.

«Ce sont des copains à leur manière. Thomas Tuchel est un entraîneur très communicatif. Il attache une grande importance à la création d’une bonne atmosphère de travail et essaie de mettre à l’aise chacun d’entre nous. D’autre part, il est très exigeant en termes de tactique et de discipline, ainsi qu’en termes de structure d’équipe et d’attitude. Avec Mauricio Pochettino, on peut dire qu’il a travaillé en Angleterre. Sa relation avec l’équipe est également très étroite et il insiste beaucoup sur le fait que chacun d’entre nous doit croire en ses propres forces et, surtout, être capable de les exploiter» a confié Thilo Kehrer dans un entretien accordé à Bild.