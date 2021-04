The Weeknd et Ariana Grande : les deux chanteurs font la collaboration de l’année

Sept ans après avoir fait équipe pour «Love Me Harder», The Weeknd a retrouvé Ariana Grande pour remixer son «Save Your Tears». Nous pouvons même voir The Weeknd et Ariana sous forme de dessin animé!

Si vous pleurez de joie que The Weeknd et Ariana Grande aient à nouveau collaboré sur un morceau, eh bien, prenez un mouchoir en papier et, comme le dit la chanson, «Save Your Tears».

Près d’une décennie après que ces deux premiers se soient associés, The Weeknd (Abel Tesfaye, 31 ans) et Ariana, 27 ans, se sont associés pour remixer sa chanson de son album de 2019, After Hours.

Le remix est également accompagné d’un tout nouveau clip vidéo dans lequel The Weeknd et Ariana Grande se transforment en personnages de dessins animés. Mais ce n’est pas une vidéo pour les enfants – les visuels animés présentent une intrigue convaincante.

Dans le clip du remix «Save Your Tears», nous sommes plongés dans le laboratoire secret de The Weeknd dans le désert où il construit la parfaite Ms. Grande, dirigée par Jack Brown.

Cela semble également être un clin d’œil au fait qu’Ariana Grande a également agi en scientifique folle pour construire le robot Ari parfait dans son clip pour «34 + 35».

«Save Your Tears (Remix)» marque la troisième fois que ces deux-là font équipe. Ils se connectaient auparavant sur «hors de la table», de l’album 2020 d’Ariana, Positions. Ils ont d’abord travaillé ensemble six ans plus tôt sur «Love Me Harder» du deuxième album d’Ariana, My Everything.