The Voice : Abi Bernadoth met fin à toutes les rumeurs circulant au sujet de sa sexualité

Gagnant de la précédente saison de The Voice, Abi Bernadoth sortait son EP à l’automne dernier vivement validé par les fans. Ces mêmes fans se posant des questions au sujet de la sexualité du chanteur.

En effet, beaucoup pensent qu’il est gay et aime les hommes. Bien qu’il n’y aurait aucun souci à cela, le principal concerné semble beaucoup agacé qu’on lui pose la question. Non pas qu’il n’accepterait pas d’être homosexuel, mais tout simplement parce qu’il ne cesse de le répéter tous les jours.

D’après ses dires à Télé-Loisirs, le gagnant de The Voice se verrait poser la question tous les jours. Répondant «non» à chaque fois, il commence à en avoir ras la casquette de ne jamais être cru. Mais d’ailleurs, pour quelles raison les fans pensent-ils qu’Abi aime les hommes ?

Le principal concerné semble avoir la réponse. En effet, auprès de nos confrères, il faisait savoir: «Je suis un grand fragile. Il m’en faut peu pour pleurer et me laisser aller à mes émotions. Je suis un grand romantique. J’ai l’impression de vivre dans un film. Et je vois tout en tout beau tout rose.»

Avant d’ajouter: «J’ai un problème avec ça. Cela me pose des problèmes. Je donne naturellement beaucoup d’amour. Mais c’est juste dans ma nature d’être. Je suis romantique et très très souvent, c’est mal interprété et je me retrouve dans des problèmes. On ne va pas en parler plus»

Ce serait donc pour cette raison que les fans du chanteur de The Voice pensent qu’il est gay. Alors qu’il assure ne pas l’être.

Mais comme nous vous le faisions savoir, bien qu’il l’ait assuré à plusieurs reprises, Abi continue de se voir poser la question. Certains fans ne croient pas au fait qu’il soit hétéro. Et ce, pour une raison bien précise comme le fait savoir un fan:

«Tu sembles trop doux et gentil pour être hétéro. Avoue, tu es de notre côté». Ce à quoi le gagnant de The Voice de l’an dernier répondait un simple «Non !». Malgré cette réponse, d’autres continuent de lui demander.

C’est pourquoi, Abi écrivait alors sur ses réseaux sociaux, lorsqu’on lui demandait s’il était gay: «Si je reprends à chaque fois cette question et que je réponds non, peut-être qu’on va me croire !»

Reste donc à savoir si cela va suffire à faire comprendre à sa communauté qu’il aime les femmes et non les hommes. Pas sûr. Peut-être que le chanteur plait beaucoup aux hommes et que certains rêveraient d’avoir une chance avec lui.

Ce serait sans doute pour cette raison que la plupart insisteraient pour lui faire avouer ce qu’il n’est pas. Peut-être qu’ils devraient se concentrer un peu plus sur les sons du chanteur de The Voice plutôt que son orientation sexuelle.