Tennis : «Je n’ai jamais eu beaucoup de temps pour penser aux chiffres», Rafael Nadal

Malgré un palmarès déjà bien rempli, Rafael Nadal affirme avoir toujours énormément d’ambition dans le tennis, même s’il avoue qu’elle n’est sans doute pas la même que celle de Novak Djokovic.

«J’ai une ambition saine. Bien sûr, je suis ambitieux, sinon je ne serais jamais dans la position que je suis aujourd’hui mais j’ai probablement une autre sorte d’ambition que Novak Djokovic, par exemple. Je continue à faire ce que je fais et j’essaie juste de me mettre en mesure de continuer à profiter de la tournée et, bien sûr, d’essayer de réaliser le plus de belles choses possibles. Je suis très satisfait de la carrière que je mène. Pas seulement aujourd’hui, j’étais super satisfait il y a déjà des années mais je ne manque pas de motivation à cause de ça. Je ne suis pas frustré si je perds un tournoi, j’essaie d’aborder la chose d’une manière différente. Je sais que certains des chiffres sont complètement fous et je ne pourrais jamais rêver du tout de ces chiffres. Mais en même temps, je n’ai jamais eu beaucoup de temps pour penser aux chiffres» a-t-il révélé dans des propos relayés par We Love Tennis.