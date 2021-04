Taylor Momsen : la chanteuse est revenue sur le décès bouleversant du chanteur de Soundgarden

Taylor Momsen, la chanteuse de The Pretty Reckless (aussi connue pour avoir incarné le rôle de Jenny dans la série Gossip Girl) a évoqué la mort de son ami Chris Cornell, chanteur du groupe Soundgarden, sur le podcast de Lily Cornell, la fille de celui-ci, admettant que cette perte avait été extrêmement douloureuse pour elle aussi.

Le musicien s’est suicidé en 2017 en plein milieu d’une tournée dont The Pretty Reckless assurait la première partie, et Taylor ne cache pas qu’elle a traversé une période très sombre par la suite.

«C’est bizarre de t’en parler, parce que c’est ton père. Nous ouvrions pour Soundgarden, qui était pour moi le plus haut des hauts. Le terme respect n’est pas adéquat. J’aime ton père, j’aime leur musique, j’aime tellement Soundgarden, au plus profond de moi, que je ne sais comment verbaliser ça. Être sur cette tournée, ouvrir pour eux, était un incroyable honneur et l’expérience la plus incroyable de ma vie. Evidemment, ça s’est terminé tragiquement.»

Et Taylor a dû endurer plus d’une tragédie en moins d’un an puisque l’ami qui l’avait aidée à traverser la perte de Chris, Kato Khandwala, est décédé quelques mois plus tard. «J’avais commencé à écrire de la musique, et il y avait quelques chansons dont j’étais fière» a partagé la chanteuse.

«J’appelais notre producteur Kato, qui est plus que notre producteur, c’est mon meilleur ami. Il n’y aurait pas les Pretty Reckless si je ne l’avais pas rencontré. Dès que nous avons commencé à faire des plans pour de la nouvelle musique, j’ai appris que Kato était mort dans un accident de moto. C’était trop pour moi, j’ai sombré si vite dans la dépression et dans ce trou noir que je ne voyais pas comment m’en sortir.»

La star a toutefois réussi à se relever de ces pertes tragiques. «Si vous vous tenez sur un lac gelé et que vous êtes sur un bord et devez rejoindre l’autre, ça semble impossible» a-t-elle ajouté sur la philosophie qui l’a aidée à faire le deuil.

«Si vous regardez vos pieds et que vous avancez un pas après l’autre, vous finissez par vous retourner et vous vous rendez compte que vous êtes plus proche de l’autre rive que quand vous avez commencé, et c’est ça la vie.»