Super Ligue : Boris Johnson salue le retrait des clubs anglais

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué mercredi le retrait des clubs anglais du projet controversé de Super Ligue, estimant que c’est la «bonne issue».

«Je salue l’annonce d’hier soir. C’est la bonne issue pour les fans de football, les clubs et les communautés à travers le pays. Nous devons continuer de protéger ce sport national que nous chérissons», a tweeté mercredi matin Boris Johnson.

I welcome last night’s announcement. This is the right result for football fans, clubs, and communities across the country. We must continue to protect our cherished national game.

