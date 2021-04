Super League : «Je fais confiance à mon club pour prendre la bonne décision», Tuchel livre son sentiment

Interrogé au sujet de la création potentielle d’une Superligue privée, Thomas Tuchel a logiquement pris position pour ce projet tant décrié.

L’entraîneur allemand des Blues a sans surprise déclaré qu’il faisait confiance à son club qui vient d’accepter de devenir l’un des membres fondateurs de la Super Ligue.

«Je le sais depuis hier. Je suis ici pour participer aux compétitions les plus difficiles, c’est pourquoi je suis à Chelsea. Comme vous le savez, je ne m’implique pas dans tous ces sujets. Je fais confiance à mon club pour prendre la bonne décision. Je n’ai pas été impliqué et mes joueurs n’ont pas été impliqués dans le processus de prise de décision. Mon rôle est celui d’entraîneur, d’être concentré et nous avons un match important à venir, a souligné le technicien du club londonien»