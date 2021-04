Stormi Webster, 3 ans, est si mignonne courir pour la chasse aux œufs de Pâques avec KarJenner Cousins

Stormi, Chicago et True avaient tous l’air adorables alors qu’ils montraient leurs tenues spéciales de Pâques à Palm Springs tout en recherchant des chocolats!

Stormi Webster, 3 ans, a fait ressortir son côté athlétique pour une chasse aux œufs de Pâques pleine d’énergie! Maman Kylie Jenner a capturé toute l’action alors que la petite fille courait avec ses cousins Chicago West, 3 ans, True Thompson, 2 ans, Saint West, 5 ans, Reign Disick, 6 ans et le reste du clan.

«Tempête, il y en a dans l’arbre!» Kylie Jenner a encouragé, alors que le petit cousin Psalm West, 1, se dandinait. «Allez Psalmie! Obtenez-le booboo», a alors déclaré le magnat du maquillage. Stormi Webster a regardé tout droit du podium dans sa magnifique robe en tulle jaune.

L’enfant de 3 ans n’était pas le seul enfant de la famille habillé pour l’occasion, car l’adorable duo de cousins True et Chicago a également apporté leur mode A-Game. Ils avaient l’air si gentils alors qu’ils montraient leurs jolies robes pour la maman de True, Khloé Kardashian, 36 ans.

La fille de Kim Kardashian, Chicago, était une poupée absolue dans sa robe sans manches couleur pêche ornée de plumes d’autruche. «Joyeuses Pâques!» Chicago et True ont déclaré à l’unisson, alors que Khloé filmait l’histoire d’Instagram, partagée le dimanche 4 avril.

Le clan KarJenner s’est réuni dans le vaste domaine de Kris Jenner à Palm Springs pour les vacances de Pâques, où la grand-mère de dix enfants n’a épargné aucune dépense!

Kris a tout mis en œuvre pour rendre les vacances encore plus spéciales pour ses enfants et petits-enfants, en commandant des paniers-cadeaux personnalisés, des desserts et plus encore.

Kylie Jenner a posté une jolie photo de sa fille Stormi Webster vérifiant la sienne plus tôt dans la journée! Il avait l’air plein de cadeaux amusants, y compris une poupée Barbie «Chelsea».

Dans une autre vidéo, Kylie a filmé une série d’autres paniers portant tous les noms de ses nièces et neveux, y compris Psalm, Saint et North – comme c’est doux.

Bien sûr, ce ne serait pas Pâques sans beaucoup de friandises! Kris a également apporté les plus mignons gâteaux de lapin de Pâques de la boulangerie de Los Angeles Sweet E’s, propriété de la star de Sugar Rush Erica Tucker.

La tartinade de rêve comprenait des petits gâteaux de canard, des carrés de mini-riz Krispie aux œufs, des biscuits au sucre et plus encore.