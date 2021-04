Spleen : l’ancien candidat de The Voice mis en examen pour viol et agression

The Voice est dans la tourmente. En effet, l’ancien candidat Spleen a été mis en examen pour viol et agression.

En novembre 2020, suite à une enquête, le magazine NEON a révélé des faits de violence sexuelle à l’encontre de l’ancien candidat de The Voice, Spleen.

À cette époque, l’une des victimes présumées répondant au nom de Margot a pris la parole. «C’était horrible. Il était au-dessus de moi. Et il mettait son coude à gauche de ma tête pour me forcer à regarder vers son appareil photo qui était à droite. Je me rappelle que pendant l’acte, j’essayais de cacher mon visage en faisant des mouvements avec mes cheveux.«, racontait-elle.

Cela s’est passé dans une pièce «où le sol était jonché de photos de femmes nues ayant des rapports sexuels avec lui ou seules«. Des mots qui font froid dans le dos !

Mais ce n’est pas tout. Le magazine avait également découvert deux plaintes pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et captation d’images impudiques.

Une chose en entraînant une autre, le magazine a fini par recenser pas moins d’une vingtaine de témoignages. Toutes les femmes reprochent les mêmes choses à l’ex-candidat de The Voice.

L’affaire a connu un nouveau rebondissement ce 1er avril 2021. «Le chanteur Spleen a été mis en examen pour viol, agression sexuelle, harcèlement et captation non consentie d’images à caractère sexuel. D’après nos sources, 5 femmes en tout auraient jusqu’à présent porté plainte contre l’artiste», peut-on lire sur le compte Tweeter du magazine.

«Une juge d’instruction est désormais en charge de l’affaire. Et une enquête sur commission rogatoire est en cours», a ajouté NEON. Il est important de rappeler que Spleen nie les faits depuis le début. Ce n’est pas le seul candidat de The Voice à avoir fait polémique. En effet, The Vivi est celui qui a le plus marqué l’année 2021.

Le jeune homme avait repris le titre d’Orelsan, «Suicide social». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa prestation a beaucoup séduit puisque les quatre coachs se sont retournés en l’entendant rapper.

Mais l’émission à peine terminée, The Vivi a reçu de nombreux messages de haine. En effet, d’anciens tweets racistes ou homophobes ont été retrouvés, rapporte Mcetv

À la suite de cela, The Vivi a dû quitter l’émission. Bien sûr, le candidat de The Voice a présenté ses excuses publiquement, sur Instagram ainsi que dans TPMP.

Par la suite, il ne s’est pas laissé abattre. En effet, le chanteur a très rapidement dévoilé deux chansons, intitulées Grandir et Désinhibé. Il a également continué ses activités de rappeur-streameur. Et vous, que pensez-vous de ce genre de polémiques autour de The Voice ?