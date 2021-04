Somalie : les shebab attaquent deux bases militaires dans le Sud du pays

Les shebab, groupe islamiste somalien ont attaqué samedi 3 avril deux bases militaires dans le Sud de la Somalie, faisant exploser des véhicules piégés pour ouvrir la voie, mais les forces somaliennes contrôlent toujours ces deux installations, ont affirmé le chef de l’armée et des témoins.

Les deux attaques se sont déroulées dans la région méridionale de la Basse-Shabelle, dans les localités de Awdheegle et Bariire, séparées d’une trentaine de km l’une de l’autre.

«Grâce à nos vaillants soldats (…) les assaillants ont été défaits et leurs cadavres et leurs blessés jonchent les alentours», a déclaré à la presse le chef de l’armée somalienne, le général Odowa Yusuf Rage. «L’armée somalienne a le contrôle de ces deux endroits», a-t-il ajouté, promettant des détails ultérieurement.

Les shebab, qui ont juré de renverser le fragile gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale, ont revendiqué ces attaques dans un communiqué diffusé par un site internet affilié. Ils ont affirmé avoir tué des dizaines de soldats somaliens et s’être emparés de véhicules et de matériel militaires.

Les bilans des attaques des shebab sont difficiles à confirmer en Somalie, particulièrement quand elles visent l’armée et quand les zones sont isolées. Des habitants des deux villes ont confirmé à l’AFP que les deux bases étaient sous le contrôle de l’armée après les attaques.

A Awdheegle, qui abrite la plus importante des deux bases, les combattants islamistes ont été repoussés après une heure d’intenses combats.

«Les shebab ont utilisé un véhicule bourré d’explosifs pour lancer l’attaque, mais n’ont pas réussi à pénétrer dans le camp», a déclaré à l’AFP Mohamed Ali, un habitant joint par téléphone. «J’ai vu plusieurs cadavres de shebab près du camp (…), exposés par les soldats somaliens».

A Bariire, les shebab ont réussi à pénétrer temporairement à l’intérieur de la base, ont indiqué des habitants. «Nous avons entendu une forte explosion causée par un kamikaze projetant son véhicule sur l’entrée de la base, suivi d’intenses échanges de tirs», a déclaré à l’AFP Abdirahim Malin, «quelques minutes plus tard, les combattants ont réussi à pénétrer dans le camp».

Selon Abdinur Maadey, qui habite non loin du camp attaqué, les soldats somaliens ont brièvement battu en retraite durant les combats et les islamistes ont alors pénétré à l’intérieur et l’ont mis à sac. «La situation est calme désormais et la zone est sous le contrôle des forces somaliennes», a-t-il ajouté.

Les shebab ont été chassés de Mogadiscio en 2011 par l’Amisom, la force de l’Union africaine en Somalie, mais contrôlent toujours d’importantes zones rurales.

Avec AFP