Snoop Dogg rejoindra «The Voice» de NBC en tant que Mega Mentor de la saison 20

Avec près de trois décennies d’expérience dans l’industrie de la musique, Snoop Dogg le paiera en avant alors que The Voice de NBC a annoncé jeudi 1er avril que la légende de la côte ouest se joindrait à l’émission de téléréalité de la saison 20 dans le rôle du Mega. Mentor.

«S’appuyant sur son expérience unique de navigation dans l’industrie de la musique et du divertissement en tant que rappeur, producteur et interprète renommé, Snoop Dogg donnera une nouvelle perspective pour aider les artistes à concevoir leurs performances», lit-on dans une déclaration de The Voice. «Les entraîneurs seuls choisissent le gagnant pour sortir de leur équipe. Chaque entraîneur a un vol dans les KO.»

Snoop rejoindra le casting actuel des entraîneurs qui comprend John Legend, Kelly Clarkson, Nick Jonas et Blake Shelton. Les débuts de Doggfather sont prévus pour le 19 avril à 20 h HE avec les chanteurs se préparant pour les Knockout Rounds. Chacun des quatre artistes restants aura une séance de coaching et une répétition avec Snoop.

Diddy, DJ Khaled et Pharrell sont d’autres artistes hip-hop qui ont déjà participé à The Voice . Snoop a été vu pour la dernière fois entraîner des artistes potentiels lors d’un épisode de la série de compétition de Netflix Rhythm + Flow en 2019.

L’ajout de Snoop Dogg à l’alignement fait suite à l’annonce de mercredi (31 mars) selon laquelle la pop star Ariana Grande remplacera Nick Jonas en tant qu’entraîneur lors de la saison 21 cet automne.

Mercredi a également marqué le deuxième anniversaire du décès tragique de Nipsey Hussle. Snoop s’est assuré de rendre hommage à son compatriote décédé de la côte ouest avec une publication sur les réseaux sociaux.