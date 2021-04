Snoop Dogg laisse entendre qu’il a fait quelque chose d’illégal avec Obama dans une nouvelle chanson

Qui d’autre que Snoop Dogg pourrait se défoncer avec un commandant en chef des États-Unis d’Amérique? Snoop Dogg implique qu’il a fumé de l’herbe avec Obama, vérifiez si c’est vrai ici.

L’icône du hip-hop Snoop Dogg, 49 ans, a sorti le nouvel album «From Tha Streets 2 Tha Suites» – et un morceau fait référence à la consommation de marijuana en présence de l’ancien président Barack Obama, 59 ans.

La chanson, «Gang Signs» met en vedette Snoop Dogg crachant les paroles: «Toujours en sirotant du gin et du jus pendant que je fume de la marijuana / Je parie que vous n’avez jamais soufflé avec Obama.»

Nous ne pouvons que supposer que le rappeur de «Drop it Like It’s Hot» ne fait pas référence à l’ancienne FLOTUS Michelle, 57 ans, qui occupe régulièrement une place élevée dans le sondage des «femmes les plus admirées» aux États-Unis.

Bien sûr, la légende du rap pourrait plaisanter, prendre une licence artistique, se contenter d’une valeur de choc dans un marché musical de plus en plus encombré ou toute combinaison des trois.

Cependant, une chose est certaine: le rimeur «Still a G Thang» a déjà tenté de se défoncer dans une salle de bain de la Maison Blanche.

Comme Page Six précédemment rapporté, Snoop Dogg a fait la grande révélation sur un épisode de sa série en ligne «GGN: The Double G News Network» en 2014: «Avez-vous déjà fumé à la Maison Blanche?» l’invité Jimmy Kimmel a demandé au rappeur.

«Dans la salle de bain», révéla-t-il alors, soulevant nonchalamment un cigare bourré d’herbe. «Pas à la Maison Blanche – mais dans la salle de bain.»