Sergio Ramos : sa réaction controversée contre un coéquipier

Le Real Madrid a battu l’Atalanta pour le match retour des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Cependant, un geste inattendu de Sergio Ramos a ouvert le débat.

La 51e minute de l’engagement entre le Real Madrid et l’Atalanta est passée, l’équipe de Zidane avait alors une avance de deux buts au total. Vinicius Jr. a joué dans un jeu luxueux à ce stade du jeu qui a laissé les fans sans voix, mais ils ont été contrés par la mauvaise définition du Brésilien. Sergio Ramos est tombé au sol et a déploré l’échec du joueur.

«Je suis un joueur qui a une grande personnalité. Quel échec et la prochaine fois j’y retourne toujours. Je vais toujours. C’est la meilleure chose que je fasse, j’échoue une et la suivante je recommence», a déclaré le Vinicius à Movistar.

«Je travaille beaucoup tous les jours. J’évolue bien et les choses iront mieux à chaque match», a fait remarquer le joueur brésilien après la victoire de Madrid.

De son côté, il a assuré que Zidane et Ramos lui avaient dit qu’il jouait très bien. «Chaque fois que je donne tout pour Madrid, j’en suis heureux. Je dois continuer à travailler et à aider Madrid. Maintenant vient le bon de la saison et ces grands matchs que j’aime», a commenté Vinicius. De son côté, Ramos a justifié son réaction épique car le jeune homme méritait de marquer ce but.

Le jeune joueur était confiant et sûr de lui, soulignant toujours ses vertus, mais aussi ce qu’il doit améliorer: «J’ai très peu échoué, mais l’important est la victoire. Je dois continuer à m’améliorer et générer plus de chances pour cette équipe, mais je suis très content du match car nous avons fait tout ce que l’entraîneur a demandé. Je suis sûr que la prochaine fois que je le marquerai», a-t-il assuré.

Le capitaine a évoqué la victoire contre Atalanta et ce qui s’en vient pour la Liga

«Nous avons atteint l’objectif, qui était de passer avec un bon résultat. Nous avons eu le bon résultat du match aller, mais nous ne l’avons pas pris en compte. Nous sommes sortis avec l’ambition de gagner le match, de dominer le ballon et de contrôler le match. Nous avons dû générer un objectif étrange. Heureux du résultat et de la passe. Il reste une longue saison et c’est ainsi», a conclu le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos.