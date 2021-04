Sergio Ramos a reçu de très mauvaises nouvelles au Real Madrid

Le capitaine du Merengue et une nouvelle qu’il ne voulait pas recevoir.

Les quarts de finale de la Ligue des champions et le grand classique espagnol contre Barcelone se rapprochent de plus en plus. Et celui qui a reçu de très mauvaises nouvelles qui le marginaliseront de ces matchs Sergio Ramos, capitaine et emblème du Real Madrid.

C’est que lors de la rencontre de qualification pour la Coupe du monde en direction du Qatar 2022 avec l’équipe espagnole, le défenseur a subi une blessure qui le laisserait hors des courts pendant au moins un mois.

Le Real Madrid a fait état d’un rapport médical de son capitaine dans lequel il indique une «blessure musculaire à l’intérieur du mollet de la jambe gauche».

Le club ne parle pas, comme d’habitude, de périodes de récupération et reflète seulement que le capitaine est en attente d’évolution. Tout indique qu’il sera absent pendant un mois donc il manquera les affrontements contre Eibar, Liverpool, le Barça, Cadix, le Betis et Getafe .

Sergio Ramos, qui a à peine joué quatre minutes ce mercredi avec l’Espagne contre le Kosovo, tombe avant le match contre Eibar et la semaine précédente d’une semaine décisive pour les hommes de Zidane, qui affronteront Liverpool à deux reprises et le Barça, respectivement en Ligue des champions et en Liga.

Des matchs dans lesquels le capitaine assure presque qu’il ne le sera pas. «S’il y a quelque chose qui me fait mal, c’est de ne pas pouvoir aider l’équipe dans ces matches très exigeants dans lesquels nous jouons la saison et aussi de ne pas pouvoir rendre l’amour et l’énergie que vous me transmettez sur le terrain. Je ne peut pas faire autrement. pour parler franchement, travailler dur et encourager l’équipe avec l’âme», a-t-il écrit sur son profil Instagram.