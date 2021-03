Sergio Agüero trahit Lionel Messi et jouera-t-il avec un autre de ses amis?

Kun Agüero met fin à son contrat avec Manchester City et plusieurs équipes veulent le signer.

Les amis sont amis, même s’il pourrait en changer l’un pour l’autre … Sergio Agüero mettra fin à son contrat avec Manchester City en juin prochain et il n’y avait toujours pas de proposition du club anglais pour le prolonger.

Dans ce contexte, mercredi, la nouvelle est apparue que Barcelone, où joue Lionel Messi, qui est l’un de ses meilleurs amis, a contacté l’environnement Kun pour lui faire savoir qu’ils étaient intéressés à lui proposer un contrat. Jusqu’à présent, rien n’est surprenant. Mais …

Aguero a joué quelques minutes dans la victoire 5-2 de City contre Southampton lors d’un premier match de Premier League. Se remettant d’une blessure qui l’a mis à l’écart pendant une grande partie de la saison, les directeurs des Ciudadanos ne voient pas d’un bon œil sa poursuite au club en dépit d’être l’une des plus grandes idoles.

C’est que les blessures contanstes l’empêchent de jouer dans la meilleure version de lui et il s’est également «battu avec le but» puisqu’en 2020, il n’a pas marqué.

Et alors que mercredi l’information a commencé à circuler que des proches de Joan Laporta, le tout nouveau président élu de Barcelone, ont contacté le représentant de l’ancien attaquant d’Independiente et de l’Atlético Madrid pour lui dire qu’ils voulaient avoir ses services pour la saison à venir et ainsi pouvoir jouer aux côtés de son ami Lionel Messi.

Cependant, au cours des dernières heures, une franchise MLS importante et croissante a commencé à s’intéresser à Kun. C’est l’Inter Miami, où David Beckham est son principal actionnaire et a un autre de ses amis de l’équipe nationale en tant que joueur de franchise: Gonzalo Higuaín.

Mais il n’est pas le seul Argentin de l’équipe de Floride, puisque Federico Higuaín (le frère de Pipa), Matías Pellegrini, Leandro Gonzále Pírez, Julián Carranza et Nicolás Figal font également partie de l’équipe.

L’argent ne serait pas un obstacle pour l’Inter Miami, une équipe qui veut clairement se battre aux premières places de la MLS. Cela vous convaincra-t-il de quitter la Premier League dans une ligue qui, bien qu’elle soit en croissance mais avec un faible niveau, étant donné qu’elle aspire à être dans la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022?