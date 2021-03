Sergio Agüero : l’attaquant argentin a annoncé qu’il quittait Manchester City

Agüero a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’après dix ans, il quitterait Manchester City.

C’était la nouvelle qui avait supposé que cela allait arriver, mais personne ne voulait le dire. Mais ce lundi, le protagoniste lui-même était chargé d’annoncer ce qui était «un secret de polichinelle».

Sergio Agüero a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’après dix ans, il quitterait Manchester City après n’avoir pas trouvé d’accord pour renouveler le contrat qui prend fin le 30 juin.

«Quand un cycle touche à sa fin, de nombreuses sensations surgissent. Un immense sentiment de satisfaction et de fierté demeure en moi d’avoir joué avec Manchester City pendant dix saisons – inhabituel pour un joueur professionnel de nos jours», a commencé l’attaquant dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux.

«Dix saisons avec des réalisations majeures, tout au long de la période où j’ai pu devenir le meilleur buteur historique et tisser un lien indestructible avec tous ceux qui aiment ce club – des gens qui resteront toujours dans mon cœur, et grâce aux conseils des propriétaires et aux contributions de nombreux joueurs, nous avons gagné une place parmi les plus grands du monde», a-t-il ajouté.

Et il a condamné: «La tâche de maintenir cette position privilégiée bien méritée restera sur les autres. Quant à moi, je continuerai à faire de mon mieux pour le reste de la saison pour gagner plus de titres et apporter plus de joie aux fans. Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencera, et je suis tout à fait prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme que j’ai toujours voués à continuer à concourir au plus haut niveau.»

Combien de titres Sergio Agüero a-t-il remporté à Manchester City?

Bien que la saison 2020-2021 soit toujours en litige, l’attaquant argentin a jusqu’à présent remporté quatre Premier League, une FA Cup, trois Community Shields et cinq Coupes de la Ligue.