Selena Gomez : on connait le secret de beauté du nouveau look capillaire de la jeune chanteuse

La jeune chanteuse de 28 ans a totalement changé de look ! La fondatrice de la marque Rare Beauty vient en effet de dévoiler sa toute nouvelle folie capillaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le changement est radical !

Selena Gomez a laissé tomber ses cheveux bruns pour une belle coloration blonde platine. Il faut dire qu’au fil des années, la jeune femme a changé de look pas mal de fois.

Pour le plus grand bonheur de ses fans qui la découvrent avec différentes coiffures. Il faut savoir que Selena Gomez adore sa chevelure brune.

Elle lui apporte d’ailleurs un peu de lumière avec des reflets dorés qui lui vont à merveille. Elle porte souvent les cheveux longs. Et adore les coiffer de différentes manières pour leur donner un petit air rebelle ou sauvage.

La jolie brune a aussi osé porter la frange. Et encore une fois, cette coiffure lui va à ravir. Enfin, la jeune chanteuse n’hésite pas à couper sa belle chevelure pour de belles coupes carrées. Et le résultat est encore une fois bluffant !

Enfin, elle n’hésite pas non plus à passer de brune à blonde ! Comme elle vient de le prouver avec son tout nouveau look qu’elle affiche fièrement sur Instagram. On vous en dit plus.

Selena Gomez a donc osé une nouvelle coloration blonde. De quoi ravir ses nombreux fans qui évoquent le retour de Blondelena !

C’est donc une transformation radicale pour la chanteuse qui est naturellement brune ! Mais ce n’est pas la première fois qu’elle opte pour une coloration blonde. En effet, elle avait déjà testé la couleur en 2017.

Mais il faut savoir que le changement de couleur de Selena Gomez demande un véritable travail ! Et surtout pas mal de temps. La jeune femme a fait appel à deux coloristes pour cette transformation.

Il s’agit de Nikki Lee et Riawna Capri. Selon les deux professionnels, il aura fallu pas moins de 8 heures pour décolorer l’artiste et signer sa couleur.

«Ce blond est unique pour elle, car nous devions nous assurer qu’il y avait un parfait équilibre entre les tons chauds et froids en accord avec son teint.» expliquent-ils à Teen Vogue. «C’est un look plus avant-gardiste et parfait pour l’été.» ajoutent-ils.

8 heures, c’est en effet un temps qui peut paraitre très important. Mais celui-ci est essentiel pour la réussite de la coloration. «Si on est brune et qu’un coiffeur nous assure qu’on ressortira blonde platine dans deux heures, mieux vaut tourner les talons immédiatement !» rapporte Madame Figaro. Alors pour avoir la même couleur que la starlette, il faudra s’armer de patience !