Selena Gomez : la jolie brune s’est affichée couvert de faux sang pour un tournage

Selena Gomez est actuellement à New York pour les besoins d’un tournage. La chanteuse américaine a été photographiée par les paparazzis couverte de faux sang.

Hier, le Daily Mail a posté sur son site internet des photos étranges de Selena Gomez. La jeune femme a donc du sang rouge foncé sur un débardeur blanc.

Des photos, qui, sorties de leur contexte, peuvent prêter à confusion. En réalité, l’interprète de Selfish Love n’est pas blessée, bien au contraire.

Selena Gomez est actuellement à New York pour les besoins d’un tournage. Depuis plusieurs mois, elle tourne donc des scènes pour la prochaine série de Hulu, Only Murders in the Building.

Une série dramatique, qui met en scène la chanteuse aux côtés de pléthore d’acteurs doués. Parmi eux, Steve Martin, Martin Short, Aaron Dominguez et Amy Ryan. Rien que ça.

La série raconte l’histoire de trois amis, qui partagent une obsession commune pour les crimes. Ils vont, sans le vouloir, se retrouver mêler à une histoire macabre.

Le tournage a débuté en janvier, juste après les fêtes de fin d’année. Selena Gomez a déjà partagé plusieurs photos et vidéos du tournage, dans les rues de la Grosse Pomme.

En parallèle de sa carrière d’actrice, Selena Gomez cartonne sur le plan musical. Son dernier album, Revelacion est donc une véritable réussite.

C’est d’ailleurs la première fois, en treize ans de carrière, que Selena Gomez ose donc chanter en espagnol. La jeune femme a sauté le pas afin de répondre à la demande de ses fans.

Dans une interview accordée à Zane Lowe pour Apple Music, la jeune artiste s’est donc tout naturellement confiée sur la sortie de son nouvel album. Et sa volonté de chanter en espagnol.

«C’est quelque chose que je voulais faire depuis dix ans, travailler sur un projet espagnol, parce que je suis tellement fière de mon héritage», a-t-elle confié. Et d’ajouter : «J’ai senti que c’était le moment idéal».

«Je pense que je chante mieux en espagnol. C’est quelque chose que j’ai découvert. C’était beaucoup de travail», a-t-elle déclaré. En sortant cet EP surprise, Selena Gomez a donc ravi ses fans.

Son mini-album s’est rapidement hissé en tête des ventes. Un joli succès qu’elle doit grâce aux personnes avec lesquelles elle s’est entourée.

Elle a donc collaboré avec l’artiste vénézuélo-américaine Elena Rose pour cet EP dont elle est très fière. «C’est une incroyable autrice qui, je pense, comprend vraiment mon cœur et ce que je voulais dire dans ce projet», a-t-elle assuré sur les réseaux sociaux.

Elle a donc également eu la chance de collaborer avec le producteur portoricain Marco Maisis aka Tainy. Mais aussi l’un des DJ Français les plus doués de sa génération, DJ Snake.