Selena Gomez : la chanteuse sublime maquillée pour sa marque Rare Beauty !

Selena Gomez a dévoilé ses nouveautés Rare Beauty dans un superbe shooting sur Instagram ! Et comme toujours, la chanteuse a fait trembler la toile avec son visage angélique..

Selena Gomez ne se contente plus de la musique pour impressionner ses fans ! En effet, la chanteuse a décidé de se lancer dans la beauté en créant sa propre marque de maquillage.

L’artiste a alors dévoilé sa marque Rare Beauty. Elle propose alors une gamme de makeup et défend ses valeurs à travers de jolies campagnes de communication. Selena Gomez a immédiatement conquis le coeur de ses fans avec sa marque. Et ses produits sont devenus incontournables en quelques mois seulement ! Incroyable !

L’ex de Justin Bieber se donne donc à fond pour développer son entreprise. Elle sort de nombreuses nouveautés et n’hésite jamais à faire sa propre promo sur les réseaux sociaux ! En effet, Selena Gomez adore utiliser ses produits pour ses propres clips ou ses shootings photos. Mais ce n’est pas tout ! Elle prête aussi son visage à sa marque pour créer de superbes campagnes promo !

Hier, la top a d’ailleurs dévoilé ses nouveautés Rare Beauty à travers de nouveaux clichés haut en couleur sur Instagram. Selena Gomez a décidé de sortir une nouvelle palette de fards à paupière pour le printemps. La top a imaginé un packaging étonnant avec 7 teintes pour chaque jour de la semaine.

La chanteuse a misé sur la tendance des fards pailletés et irisés. Elle propose alors des couleurs explosives pour briller de mille feu. On adore ! La jolie brune a joué les mannequins pour la promo de cette jolie nouveauté Rare Beauty. Elle a dévoilé les premières images en exclusivité sur son compte Instagram.

Selena Gomez s’affiche plus rayonnante que jamais sur les photos. Elle porte un fard à paupière de couleur champagne et un joli trait d’eye liner. La top pose les yeux fermés pour montrer son look. Elle porte un gloss assorti à ses yeux et affiche un teint 0 défaut. De quoi faire craquer ses fans !

Les internautes n’ont d’ailleurs pas résisté longtemps en découvrant le joli cliché de Selena Gomez. Ils sont plus de 4 millions à liker sa publication en l’espace de quelques heures. Mais ce n’est pas tout ! La beautista a aussi reçu des centaines de compliments pour sa nouvelle palette. «Bravo», «C’est canon !», «Je suis fan !»,«Encore une palette qui va se retrouver dans ma trousse à make up ! J’adore».

C’est donc encore un sans faute pour Selena Gomez. Comme quoi, la bombe a décidément trouvé sa place dans le monde de la beauté, et risque encore de nous surprendre avec sa nouvelle collection estivale ! Affaire à suivre !

Avec MCETV