Selena Gomez : la chanteuse américaine veut mettre sa carrière musicale en pause

Selena Gomez a l’intention de troquer les studios d’enregistrement contre les plateaux de tournage. La star de 28 ans a joué dans de nombreux films par le passé mais se consacrait jusqu’à maintenant à la musique tout en produisant quelques films et séries sur le côté, une tendance qu’elle aimerait désormais inverser.

Elle a effectivement déclaré dans les colonnes de Vogue, répondant aux critiques concernant ses talents de chanteuse :

«Il est difficile de continuer à faire de la musique quand les gens ne vous prennent pas nécessairement au sérieux. Il y a eu des moments où je me suis dit : «À quoi bon ? Pourquoi est-ce que je continue à faire ça ?» Lose You to Love Me était la meilleure chanson que j’ai jamais sortie, et pour certains, ce n’était pas encore assez. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui apprécient ma musique, et je leur en suis très reconnaissante, je continue, mais je pense que la prochaine fois que je ferai un album, ce sera différent. Je veux faire un dernier essai avant de me retirer du monde de la musique.»

Selena a insisté sur le fait qu’elle n’annonçait pas la fin imminente de sa carrière musicale, ajoutant cependant qu’elle comptait bel et bien se «donner une chance de devenir actrice.»

«Je n’ai même pas touché à la surface de ce que je veux faire» a-t-elle poursuivi. «Mais les rôles que je convoite sont ceux pour lesquels j’ai besoin d’aide. J’attends avec impatience le moment où un réalisateur pourra voir que je suis capable de faire quelque chose que personne n’a jamais vu.»

Après avoir joué dans la série «Les Sorciers de Waverly Place» étant adolescente, Selena a cassé avec succès son image de star Disney en jouant dans le film «Spring Breakers» en 2012, aux côtés de Vanessa Hudgens ou encore James Franco.

Depuis, la star a également produit «13 Reasons Why» et s’apprête désormais à dévoiler la série «Only Murders In The Building», dans laquelle elle donnera la réplique à Steve Martin.