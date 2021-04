Selena Gomez : la chanteuse américaine se fait un tout nouveau tatouage  !

Selena Gomez est repassée par la case tattoo. L’actrice et chanteuse américaine qui adore les tatouages, a décidé de s’en faire un nouveau avec ses amies.

Actuellement à New York sur le tournage de sa série horrifique Only Murders in the Building diffusée prochaienement sur Hulu, la jeune femme a décidé de se faire tatouer. Et pas avec n’importe qui.

La chanteuse américaine a décidé de se faire faire un tattoo avec ses meilleures amies. Ce tatouage est le cinquième que la chanteuse américaine possède.

Elle a décidé de le faire sur son bras. Sur les réseaux sociaux, Selena Gomez a posté le résultat par le biais d’une série de photos.

«#4 car c’est le nombre de femmes qui est restée à mes côtés pendant ces 7 dernières années. 4 parce que vous être mes 4 pour le restant de mes jours», a écrit la chanteuse aux millions d’albums vendus. C’est beau.

«Je vous aime les filles. Vous m’inspirez à être une meilleure personne, plus forte, plus proche de Dieu et nous avons déjà vécu un super périple ensemble. J’ai hâte pour les 50 prochaines années», a conclu Selena Gomez.

Selon mcetv.fr, Selena Gomez possède quatre tattoos sur différentes parties de son corps. Elle possède l’inscription «Rare», sur le côté de son cou. Et ce n’est pas tout. Très croyante, Selena Gomez s’est aussi fait tatouer deux mains jointes en signe de prière. Un témoignage fort de sa foi qu’elle partage sur les réseaux sociaux.

Et ce n’est pas tout Afin de célébrer son amitié avec Julia Michaels, les deux amies se sont fait tatouer une flèche. Elles vont l’une vers l’autre. Selena Gomez possède également un tatouage un peu spécial. Elle s’est effectivement fait tatouer le chiffre 1 sur le flanc, pour sa meilleure amie.

Autre tatouage connu de Selena Gomez et qui a une très forte symbolique, une inscription en arabe sur la manchette. Elle signifie : «Aime-toi d’abord». C’est beau.

Aujourd’hui, les tatouages sont donc devenus monnaie courante chez les stars.

Nombre d’entre elles les arborent sans honte, c’est notamment le cas de Justin Bieber qui en possède un qu’il avait dédié à son histoire d’amour avec Selena Gomez. En effet, le média Republic World a donc récemment confié que le chanteur s’était fait tatouer une rose en hommage à sa relation d’amour avec la chanteuse.

En effet, l’interprète de Peaches et Love Yourself aurait sélectionné ce dessin pour son message fort. À savoir, cette rose reflète la route rocailleuse qu’il a dû endurer ces dernières années.