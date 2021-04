Scott Disick : il admet que Kourtney Kardashian l’aime et veut l’épouser

Scott Disick professe son amour pour Kourtney Kardashian et fait parler ses sœurs du mariage dans l’avant-première du «KUWTK!» de la semaine prochaine!

Les choses sont sur le point de devenir réelles entre Scott Disick et Kourtney Kardashian. Dans le nouvel aperçu du prochain épisode de L’incroyable famille Kardashians, Scott rend un dîner de famille un peu gênant pour Kourt quand il éclate, «y a-t-il quelqu’un qui pense que nous ne devrions pas nous marier?»

Alors que les ex restent des amis proches et co-parents de leurs trois enfants, Kourtney Kardashian a toujours pris de se remettre ensemble. Mais ce n’est certainement pas ce que ressentent ses sœurs.

«Ce serait EPIC!» Kim Kardashian s’exclame après que Scott Disick a posé sa question. Khloé Kardashian a répondu en scandant «Mariage! Mariage! Mariage!»

Il est donc prudent de dire que les dames sont convaincues que leur sœur et son ex sont en fin de partie. «Je me sens pris en embuscade en ce moment», admet Kourtney Kardashian dans un confessionnal du KUWTK.

Les choses deviennent plus intenses lorsque Scott Disick et Kourtney Kardashian ont un tête-à-tête en privé. «Soit nous essayons de créer notre propre vie ensemble, soit séparément», dit Scott à Kourtney, qui admet à nouveau qu’elle subit des «pressions».

Scott Disick crie «JE VOUS AIME!» avant que l’aperçu ne se termine brusquement. Le contexte de leur conversation n’est pas clair d’après la très courte promo. Scott professait-il son amour de façon romantique?