Scott Disick envoie l’amour à son ex Kourtney Kardashian à l’occasion de son 42e anniversaire avec une photo de famille

Kourtney Kardashian a été comblée d’amour le jour de son 42e anniversaire, et même son ex, Scott Disick, a publié un doux hommage!

Scott Disick a profité de son histoire Instagram pour envoyer un amour d’anniversaire à Kourtney Kardashian le 18 avril. Scott a posté une photo un peu récente de lui-même, de Kourtney et de leurs trois enfants, Mason Disick, Penelope Disick et Reign Disick.

Il a légendé l’image, «Joyeux anniversaire 2 la meilleure maman qu’un enfant pourrait demander et encore plus!» Bien que Kourtney Kardashian et Scott Disick ne soient pas sortis ensemble depuis plus de cinq ans, ils continuent à passer beaucoup de temps ensemble pour le bien de leurs enfants.

Cependant, malgré leur étroite amitié coparentale, les deux stars entretiennent leurs propres relations amoureuses ces jours-ci. Alors que Scott Disick sort avec Amelia Hamlin depuis l’automne 2020, Kourtney Kardashian sort maintenant avec son ami de longue date, Travis Barker.

Avant que Kourtney Kardashian et Scott Disick ne poursuivent leurs nouvelles romances respectives, il y avait cependant l’espoir au sein de la famille KarJenner que les deux se remettent ensemble. Keeping Up With the Kardashians montre les efforts continus de Scott pour reconquérir Kourtney.