Sarah Fraisou : la star de télé-réalité prend la pose dans un sublime t-shirt oversize

Sur Instagram, Sarah Fraisou ne cesse de faire parler d’elle. La très célèbre candidate de télé-réalité s’affiche dans un magnifique t-shirt oversize et improvise alors une petite danse pour ses milliers de fans.

Très active sur les réseaux sociaux, Sarah Fraisou fait le bonheur de ses milliers de fans. Et pour cause… Elle dévoile tout de son quotidien pour le moins animé.

Activités du jour, nouvelles tenues, bons plans et annonces inédites, les internautes ont de quoi faire au quotidien. Et ils ne s’en privent pas.

Sur Instagram, celle qui partage la vie du beau Ahmed depuis plusieurs années maintenant cumule ainsi près de 2 millions d’abonnés. Oui, vous avez bel et bien entendu.

Elle apparaît alors comme l’une des stars françaises les plus populaires, influentes et inspirantes de la fameuse plateforme. Cette dernière s’apparente d’ailleurs à la vitrine de ses plus belles photos.

Il y en a énormément, toutes plus belles et sexy les unes que les autres. Et pour le plus grand bonheur de son lare public, Sarah Fraisou vient tout juste d’en partager de nouvelles en story.

Elle apparaît ensuite dans un énorme sweet noir et orange qui a vraiment l’air très confortable. «Regardez, j’ai aussi pris ce pull qui est hyper cocooning. Il est tout doux», déclare l’influenceuse face à son miroir.

On vous laisse ainsi jeter un œil à la story bien remplie de la jeune star française, mais… Attention les yeux ! Ses petits pas de danse risquent de vous impressionner. Et ses tenues aussi d’ailleurs !