Sarah Fraisou : elle s’est affichée ultra sexy avec un maxi décolleté. Elle a fait sensation !

Malgré son divorce avec Ahmed, Sarah Fraisou continue d’être très active sur les réseaux sociaux, notamment sur son Instagram. Alors qu’elle souhaitait faire une pause, elle a finalement changé d’avis.

En cette fin de semaine, Sarah Fraisou a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’a pas manqué de faire le buzz. Elle a opté pour une tenue très classe.

Sarah Fraisou a pris la pose avec une bouche en cul de poule. Elle est aussi apparue vêtue d’un ensemble veste et pantalon de couleur jaune et d’un haut blanc ultra moulant qui a souligné les courbes de son corps.

Comme toujours, la jeune femme a montré à ses fans qu’elle avait perdu beaucoup de poids. Mais ce n’est pas tout. Elle a aussi tenu à leur passage un message en ces temps assez compliqués pour elle.

En légende de sa photo Instagram, l’ex d’Ahmed a aussi remercié ses fans. Elle a confié avec beaucoup d’amour et de bienveillance : «Je vous love tous ceux qui me suivent depuis le début et me soutiennent«.

Avec son cliché, Sarah Fraisou a aussi récolté plus de 59 000 «j’aime» en seulement une heure de la part de ses fans. Dans les commentaires, ces derniers n’ont pas hésité à la complimenter. Elle a vraiment fait sensation.

Il faut dire que, malgré cette période compliquée, Sarah Fraisou est apparue rayonnante sur sa photo Instagram. En revanche, certains n’ont pas hésité à l’accuser de retoucher ses photos. Ils trouvent qu’elle a abusé des filtres.

D’autres ont écrit à Sarah Fraisou : «Comme quoi le divorce donne une bonne mine tu es magnifique.», «Tu es juste wow. On t’aime encore plus.«, «Quelle classe.», «Trop belle la fraisou.», «Une bombe.», « mTu es belle».

De nombreux messages vraiment adorables qui ne manqueront pas de faire plaisir à la candidate de télé réalité. En revanche, cette dernière doit aussi faire face aux mauvais commentaires de la part de certains abonnés.

Ils ont balancé : «C’est tout rénové dit donc.», «C’est fou comment les stars retouchent beaucoup trop leurs photos.», «La retouche photo donne un air de MJ … dommage.» mais aussi «Par contre pourquoi t’as retouché ta photo ? T’es déjà très jolie au naturel».

Pour l’instant, Sarah Fraisou n’a pas répondu aux haters. Il faut dire qu’elle est dans une période assez compliquée depuis son divorce avec Ahmed. Si elle garde le sourire, elle semble vraiment très mal d’après ses dires.

Il y a quelques jours, la jolie brune a pris la parole sur son compte Snapchat. Elle a confié qu’elle pleurait beaucoup depuis sa séparation avec Ahmed. Si les deux sont toujours amoureux, ils n’arrivent plus à s’entendre.