Santé : les 5 bienfaits étonnants de la Banane

Avec la pomme, la banane, très nutritive, est l’un des fruits préférés des Français. Facile à transporter et à manger sans se salir les mains, elle possède de nombreuses vertus pour la santé. Et attention à ne pas sous-estimer le pouvoir de sa peau. Voici cinq raisons d’en avoir une toujours dans son sac.

Un anti-oxydant aimé des sportifs

Riche en antioxydant, la banane stimule l’organisme,et s’avère bénéfique pour le cœur et le système cardiovasculaire. Elle aide aussi à lutter contre certains cancers et le vieillissement. Sa richesse en glucides explique pourquoi les sportifs en consomment souvent pendant l’effort.

Les sucres assimilables en un temps record facilitent la récupération après un match ou une compétition intense. La banane qui a donc des vertus régénératrices, apporte aussi un sentiment de satiété et peut être donné aux enfants pour le petit-déjeuner.

Un soin naturel contre les piqûres

Si on ne mange que la chair, il ne faut pas pour autant oublier la peau de banane, surtout en cas de piqûres de moustiques. On dépose l’intérieur de la peau directement sur la zone à traiter pendant une dizaine de minutes, après avoir bien désinfecté avec de l’eau et du savon. Cette astuce permet de réduire l’inflammation, ainsi que les démangeaisons.

Une solution pour des dents blanches

Si elle ne remplace pas un traitement effectué par un professionnel, la banane qui est riche en potassium, en manganèse et en magnésium, limite néanmoins l’apparition de tâches jaunes sur les dents.

Avant de vous brossez les dents le soir, frottez-les avec la face intérieure de la peau de banane pendant trois minutes, et réitérez cette opération pendant deux semaines. Le résultat est rapidement visible.

Un aliment anti-déprime

Grâce à ce fruit, les personnes qui traversent parfois des passages à vide vont retrouver la banane. Elle contient en effet du tryptophane qui aide le corps à produire de la sérotonine (neurotransmetteur), et influerait sur l’humeur. En consommer permettrait donc de lutter contre le stress, l’anxiété et la nervosité au quotidien.

Un allié pour un bon transit

Sa teneur élevée en fer diminue les risques d’anémie, stimule la production d’hémoglobine, et lutte contre la constipation. La vitamine B6 qu’elle contient joue également le rôle de régulateur du taux de sucre dans le sang, et contribue à la production d’anticorps. Un milk- shake à la banane est un remède efficace contre la gueule de bois et les douleurs à l’estomac.

Avec Cnews