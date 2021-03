Sans la moindre trace de maquillage sur le visage, Wejdene s’est affichée entièrement au naturel

Dans la story de son compte Instagram, ce dimanche 28 mars, Wejdene s’est affichée au naturel. Sans la moindre trace de make-up, la chanteuse séduit ses fans.

En effet, Wejdene peut se targuer d’avoir trouvé l’amour. Ainsi, la jeune femme s’est affichée dans les bras d’un homme il y a quelques jours. Toutefois, la chanteuse avait pris le soin de cacher son visage.

Donc, on pouvait simplement voir le haut de son buste et de ses cheveux. Depuis, les internautes s’interrogent : qui peut bien être ce garçon à l’identité si mystérieuse ?

Alors, les rumeurs persistantes autour d’une supposée relation de couple entre Feuneu et Wejdene avait été relancée. Mais le producteur a pourtant été clair à ce sujet dans une interview accordée à Oh My Mag.

«Ma relation avec elle, c’est vraiment grand frère et petite soeur. Il y a beaucoup de rumeurs mais je les comprends. C’est une belle fille, je suis un beau gosse, on est tout le temps ensemble… Dans la tête des fans, c’est vite vu !»

Puis il avait ajouté : «Mais ce que ne comprennent pas les gens, c’est qu’elle a 16 ans. Je ne peux la laisser se balader seule dans Paris par exemple. Si je suis tout le temps avec elle, c’est pour assurer sa sécurité.»

Alors, il va falloir s’armer de patience avant de découvrir la réelle identité du chéri de Wejdene. Une chose est sûre, c’est qu’elle a l’air vraiment très amoureuse.