Ronald Koeman : l’entraîneur néerlandais a surpris et a demandé deux joueurs argentins

Après un début de saison inégal, avec plus de défaites que de triomphes, Barcelone a trouvé son chemin.

Bien qu’il n’ait pas réussi à être en quarts de finale de la Ligue des champions, depuis une instance avant que le Paris Saint-Germain ne l’élimine, le club catalan est en finale de la Copa del Rey, où il jouera samedi contre la Real Sociedad, et il occupe également les premières places de la Liga.

Sachant que la saison prochaine il devra être à nouveau le protagoniste, et avec une économie difficile, l’entraîneur Ronald Koeman a déjà donné aux managers deux noms de joueurs pour tenter de signer «à bas prix».

Ce sont les défenseurs argentins Lisandro Martínez, de l’Ajax, et Marcos Senesi, de Feyenoord , qui sont dans la mire de Barcelone pour la saison prochaine, comme l’a révélé ce jeudi la presse catalane, qui indiquait que l’équipe de Lionel Messi cherchait «une gauche à main centrale».

«Les défenseurs Martínez et Senesi, tous deux argentins, sont quelques-unes des options que l’entraîneur Ronald Koeman évalue pour renforcer la défense de Barcelone avec un défenseur central gaucher. Il connaît Martinez, 23 ans, qui joue pour l’Ajax et c’est une équipe. avec lequel Barcelone entretient de très bonnes relations après les signatures de Frankie De Jong et (Sergiño) Dest», a publié le journal espagnol Mundo Deportivo.

Concernant Senesi (23 ans) qui joue pour Feyenoord, à Barcelone, ils soulignent qu’«il peut jouer dans le couloir gauche, il est puissant et est arrivé», faisant allusion au fait que le défenseur de San Lorenzo a marqué trois buts dans la saison et a donné trois passes décisives dans l’équipe de la ville de Rotterdam.

Barcelone tentera de se débarrasser de Samuel Umtiti qu’ils ont déjà tenté de licencier l’année dernière puisque le Français n’a pas retrouvé son «niveau», disent-ils au club du Barça.