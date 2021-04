Rihanna : un homme demande à la star son numéro de téléphone sans savoir que c’était elle

Un homme du rassemblement #StopAsianHate à New York a demandé le numéro de Rihanna et c’est ainsi qu’elle a réagi.

Récemment, Rihanna s’est rendue avec son assistante personnelle à une marche organisée à New York dans le cadre des actes qui ont eu lieu dans tout le pays pour protester contre la violence contre la communauté asiatique aux États-Unis.

La chanteuse a réussi à passer inaperçue dans la foule portant un masque et des lunettes de soleil, au point qu’un des manifestants a osé lui demander son numéro de téléphone pour continuer à lui parler plus tard après avoir entamé une conversation, sans se rendre compte qu’il faisait affaire. avec l’une des stars les plus célèbres de la planète.

Comme vous pouvez le voir dans une vidéo qui circule désormais sur les réseaux sociaux, Rihanna a répondu avec beaucoup de tact qu’elle ne pouvait pas donner ses coordonnées personnelles, mais a proposé une alternative: la suivre sur Instagram afin qu’ils puissent envoyer des messages privés, et il a proposé d’écrire son nom d’utilisateur sur le téléphone portable de son nouvel ami.

L’étranger la taquina un peu comme elle le faisait en lui disant en plaisantant qu’elle pouvait appuyer sur l’écran avec ses doigts sans aucune crainte en se rendant compte que l’artiste utilisait ses phalanges, ce à quoi elle a calmement répondu que c’était impossible parce qu’elle portait du faux ongles.

Quand Rihanna a fini de taper et a rendu son téléphone portable, quand son Instagram est apparu, le jeune homme est resté silencieux pendant un moment et a demandé: «Est-ce vous?»

De toute évidence, il avait vu que son nouvel ami comptait plus de 93 millions de followers et à ce moment, Rihanna se tourna vers la caméra qu’elle enregistrait pour eux en riant.