Rihanna : la chanteuse très classe dans une tenue toute noire pour une sortie !

La reine du style a encore frappé. Comme à chacune de ses apparitions, la jolie Rihanna a encore fait sensation. La jeune femme a été aperçue ce dimanche dans les rues de Californie. La jolie barbadienne était de sortie à l’occasion d’un dîner au restaurant.

D’ailleurs elle était encore au restaurant italien Giorgio Baldi à Santa Monica. D’ailleurs plusieurs célébrités semblent apprécier ce restaurant italien. Beaucoup sont en effet charmés par son menu. Et la jolie chanteuse en fait visiblement partie.

Pour l’occasion, la jeune femme de 33 ans a opté pour un total look noir. C’est donc dans un cropt top noir, une mini-jupe taille haute et un long manteau léger de la même couleur que la jeune femme est allée à son restaurant préféré.

Perchée sur ses talents lacés la jeune femme s’est donc dirigé vers son dîner sous les flashs des paparazzis. Pour apporter une touche de couleur à sa tenue, Rihanna a opté pour un rouge à lèvres rouge.

Elle a aussi choisi des accessoires très originaux. À savoir une paire de lunette de soleil, des boucles d’oreilles pendantes en noir et blanc et des bagues de la même couleur. La jeune femme avait aussi un petit sac à main et son masque de protection à la main. Son total look lui va d’ailleurs à ravir ! On valide.

Depuis la sortie de son dernier album Anti en janvier 2016, la jeune femme se fait toute petite sur la scène musicale. D’ailleurs, les fans de Rihanna commencent à s’impatienter.

Après l’avoir interpellé à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, ils ont même fini par lâcher l’affaire ! En tout cas, Robyn Fenty de son vrai nom, ne semble avoir aucune intention de dévoiler son nouvel album R9.

Son label a même confié qu’il n’avait toujours pas écouté ses morceaux. Ce qui veut dire qu’il est inutile d’espérer une sortie prochaine de son nouvel opus.

On sait tout de même dans le 9ème album de Rihanna on devrait retrouver son amour pour le reggae et le dancehall. En juillet dernier, elle s’est confié à Entertainment Tonight sur son nouvel album.

«Je travaille toujours sur ma musique. L’album sortira quand je sentirai que j’ai atteint ce que je recherche.» expliquait la jolie brune. «Vous ne serez pas déçus.» promet la jeune chanteuse.

Avant d’ajouter que l’attente en vaut la peine. «Je ne vais pas dévoiler mon album juste parce que les gens me le demandent. Ça a pris tellement de temps, il faut qu’il soit à la hauteur.» conclut la jeune femme. Affaire à suivre.