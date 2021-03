Rihanna : la chanteuse prend la pose en lingerie ultra sexy de sa marque Savage x Fenty

À chaque apparition sur la Toile, Rihanna met alors tout le monde d’accord. La très célèbre chanteuse américaine de 33 ans fait craquer les internautes en lingerie sexy vert fluo Savage x Fenty.

Très active sur les réseaux sociaux, Rihanna alimente chaque jour ses différents comptes de photos toujours plus sublimes et sexy les unes que les autres. De ce fait, elle cumule plus de 90 millions d’abonnés sur Instagram, la vitrine de ses plus beaux clichés. Les internautes en raffolent !

À chaque apparition, la très grande star de la musique fait alors un véritable carton. Une chose est sûre, elle n’a pas fini de faire parler d’elle. Dans la soirée du dimanche 14 mars 2021, l’interprète du titre Hate That I Love You a donc partagé deux nouvelles photos exclusives sur le compte Instagram de sa marque Savage x Fenty.

Elle apparaît de dos, sur un balcon qui offre une superbe vue sur une forêt de palmiers. La très grande star américaine porte un ensemble vert fluo de sa marque qui semble beaucoup plaire aux internautes.

Sous le charme, ces derniers ont alors une fois de plus réagi en masse au post de leur idole. Il cumule d’ores et déjà près de 300 000 mentions «j’aime» !

Il faut dire que les clichés envoient du très lourd. Vous l’aurez sans doute compris, c’est donc un carton de plus pour la jolie brune de 33 ans. Rien ne semble pouvoir l’arrêter ! On vous laisse ainsi découvrir les nouvelles photos de Rihanna.